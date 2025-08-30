Swanson dispara dos jonrones e impulsa 6 carreras en victoria de Cachorros 11-7 sobre Rockies

Dansby Swanson conectó par de cuadrangulares e impulsó seis carreras, su máximo de la temporada, mientras los Cachorros de Chicago vencieron 11-7 a los Rockies de Colorado el viernes por la noche para mantenerse al ritmo de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional.

Swanson tuvo el décimo juego de múltiples jonrones de su carrera y el primero desde el 1 de agosto de 2023, contra Cincinnati.

Ian Happ bateó un jonrón y dos dobles, y Michael Busch también se fue profundo para Chicago, que puso fin a una racha de tres derrotas y se mantuvo a seis juegos y medio detrás de los Cerveceros, quienes vencieron 7-2 a Toronto el viernes por la noche.

El novato derecho de los Cachorros, Cade Horton (9-4), permitió dos carreras en seis hits en cinco entradas con cuatro ponches.

El abridor de Colorado, el venezolano Germán Márquez (3-12), fue activado de la lista de lesionados de 15 días para hacer su primera apertura desde el 20 de julio. Luchó durante tres entradas y dos tercios, permitiendo ocho carreras en nueve hits con tres bases por bolas.

Swanson le dio a los Cachorros una ventaja de 2-0 en la segunda entrada con su primer vuelacercas y tuvo un triple con las bases llenas contra la barda del jardín entre derecho y central en una quinta entrada de seis carreras que puso la pizarra 8-2.

Happ abrió la cuarta con su 17mo jonrón de la campaña después de que el cubano Yanquiel Fernández acercara a Colorado a 3-2 con su tercer jonrón de la temporada y segundo en dos juegos.

Por los Rockies, el cubano Yanquiel Fernández bateó de 5-2 con dos carreras anotadas y dos remolcadas; los venezolanos Orlando Arcia de 4-1 con una producida y Ezequiel Tovar de 3-1 con una anotada; y el dominicanos Warming Bernabel de 5-0.

