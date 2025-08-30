Ben Shelton se retira del US Open tras lesionarse el hombro contra Mannarino

Ben Shelton se había llevado de manera acrobática el tercer set de su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, al levantarse de una caída en la cancha durante el punto.

Alzó su brazo izquierdo para animar a la multitud luego de ganar el punto.

Minutos después, comenzó a sentir un dolor que finalmente lo obligó a abandonar un partido por primera vez en su carrera.

El sexto cabeza de serie claudicó el viernes, después de perder el cuarto set contra Adrian Mannarino debido a una lesión en el hombro izquierdo, y Frances Tiafoe, 17mo favorito, cayó poco después, dejando el pie sólo a dos hombres estadounidenses de los 23 que comenzaron el torneo.

En voz baja y sin dar muchos detalles, Shelton dijo que no podía precisar qué causó la lesión o qué era. Nunca había dejado inconcluso un partido de los 178 disputados como profesional.

“Normalmente, juego a pesar de cualquier cosa y simplemente encuentro una manera”, dijo. “Y ya sea enfermedad o lesión, si puedo seguir en la cancha, sigo en la cancha. Nunca había sentido algo así antes”.

Shelton cayó sobre su brazo izquierdo al lanzarse para alcanzar una pelota en la esquina en el punto final para ganar el tercer set. Al inicio del cuarto, el semifinalista del Abierto de Estados Unidos 2023 comenzó a hacer muecas de dolor y le dijo a su equipo técnico: "Hice algo en mi hombro. No sé qué es".

Recibió tratamiento a mitad del set. El kinesiólogo le aplicó una pomada en el hombro izquierdo, e intentó acortar los puntos atacando constantemente la red. Pero después de que Mannarino ganó ese parcial, Shelton fue visitado nuevamente por el entrenador y decidió abandonar el partido, dejando la cancha con una toalla sobre su cabeza y lágrimas en los ojos.

Mannarino, francés de 37 años, logró su primera victoria en 23 partidos de su carrera contra jugadores del Top 10 en torneos de Grand Slam.

“Cuando comenzó a sentir dolor, estaba ganando el partido”, dijo Mannarino. “Honestamente, me parece posible que lo hubiera ganado".

Shelton era una de las mejores esperanzas para darle a Estados Unidos su primer campeón masculino de un major desde que Andy Roddick ganó el Abierto de Estados Unidos en 2003. También lo era Tiafoe, quien había llegado a las semifinales en Flushing Meadows en dos de los tres años anteriores. Fue eliminado por 6-4, 6-3, 7-6 (7) ante el alemán Jan-Lennard Struff, quien venía de la fase clasificatoria.

Solo Taylor Fritz (4), subcampeón del año pasado que venció al suizo Jerome Kym en cuatro sets el viernes por la noche, y Tommy Paul (14) permanecen entre los hombres estadounidenses.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.