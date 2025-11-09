Taylor corre 244 yardas y anota tres TD's. Colts vencen 31-25 a Falcons en tiempo extra en Berlín

Jonathan Taylor completó un día de 244 yardas por tierra con una carrera de touchdown de ocho yardas en tiempo extra para dar a los Colts de Indianápolis la victoria 31-25 sobre los Falcons de Atlanta, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Berlín.

Fue el tercer touchdown de Taylor en el juego y llegó después de que el pateador de los Colts Michael Badgley empató el juego con un gol de campo de 44 yardas con 25 segundos restantes.

El segundo touchdown de Tyler Allgeier fue un acarreo de una yarda que dio a los Falcons una ventaja 25-22 con 1:44 por jugar en el tiempo reglamentario.

Eso fue después de que Taylor pusiera a los Colts (8-2) al frente 22-17 con una carrera de touchdown de 83 yardas en la serie anterior. Fue la carrera más larga de la temporada en la NFL. El intento de pase de Daniel Jones en la conversión de dos puntos fue bloqueado.

En la gran jugada, Taylor se encontró con tráfico en el centro, salió hacia la izquierda y corrió por la línea lateral hasta la zona de anotación. La anotación lo colocó por delante de Edgerrin James, miembro del Salón de la Fama, en la tabla histórica de los Colts con más touchdowns por tierra (65).

Fue el tercer partido de 200 yardas o más por tierra de Taylor en su carrera. Su récord personal en un solo juego es de 253 yardas de la temporada 2020.

Taylor es el cuarto jugador en la historia de la NFL con al menos 200 yardas por tierra y al menos tres touchdowns por tierra en un juego dos veces en su carrera. Los otros son Jim Brown, Adrian Peterson y Derrick Henry.

Allgeier terminó con 57 yardas en 11 acarreos y Bijan Robinson corrió 17 veces para 84 yardas, pero los Falcons (3-6) sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

Michael Penix Jr. completó 12 de 28 pases para 177 yardas y un touchdown.

Jones terminó 19 de 26 para 255 yardas con un touchdown y una intercepción. Fue capturado siete veces, perdió el balón tres veces y perdió uno de ellos.

Día histórico en Berlín

Fue el primer partido de temporada regular de la NFL en la capital de Alemania, pero el 9 de noviembre es un día especial para los alemanes por una razón más grande. El domingo fue el 36to aniversario de la caída del Muro de Berlín. El estadio está ubicado en lo que solía ser Berlín Occidental.

El Olympiastadion, como se llama en alemán, es también donde Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro frente a Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, desafiando las afirmaciones nazis de supremacía racial aria. El entrenador de los Atlanta Falcons, Raheem Morris, preparó un video para sus jugadores sobre las hazañas de Owens.

