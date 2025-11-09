Real Madrid tropieza de nuevo al empatar 0-0 ante Rayo Vallecano en La Liga española

El Real Madrid no pudo pasar del empate 0-0 en su visita el domingo al Rayo Vallecano en La Liga española, el segundo tropiezo seguido del equipo de Xabi Alonso tras perder ante Liverpool a mitad de semana en la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y demás socios en el ataque del Madrid sufrieron para generar ocasiones de peligro. Volvieron a quedarse sin marcar tras haber encontrado la red en todos los partidos de esta temporada hasta la derrota 1-0 en Liverpool el martes.

El Madrid sigue en la cima de la Liga española, cinco puntos por delante de Villarreal, que ocupa el segundo lugar. El Barcelona puede acercarse a tres puntos del líder si vence al Celta de Vigo más tarde el domingo.

Los merengues habían ganado 13 de sus 15 partidos en todas las competiciones esta temporada. Los únicos reveses fueron contra Liverpool y el Atlético de Madrid, un 5-2 por La Liga en septiembre.

El Rayo, 12do en la tabla, venía de perder 4-0 en el feudo de Villarreal en su anterior partido liguero, pero había salido victorioso en compromisos de la Liga Europa y la Copa del Rey.

Más temprano el domingo, el Athletic Bilbao, que marcha séptimo , rompió una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones. Venció al Oviedo 1-0 gracias al gol de Nico Williams a los 25 minutos. El atacante desairó a tres defensores por la banda izquierda antes de disparar al arco casi sin ángulo.

Fue el sexto partido consecutivo sin victoria para el recién ascendido Oviedo, que se hundió en el fondo de la tabla y a dos puntos de la salvación.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes