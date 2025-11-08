La defensiva de Broncos lleva ritmo de récord en capturas pero ¿podrán arreglar su ofensiva?

Si se mira más allá de la ofensiva torpe y los errores persistentes en los equipos especiales se puede ver exactamente lo mismo que llevó a los Broncos de Denver a una celebración la última vez que comenzaron una temporada con una foja de 8-2.

Una defensiva asfixiante que borra casi todas las imperfecciones.

Fueron Von Miller, DeMarcus Ware y la secundaria "No Fly-Zone" en 2015 quienes llevaron a Peyton Manning y a una ofensiva tambaleante hasta la meta en el Super Bowl 50.

Esta vez, son Nik Bonitto, Jonathon Cooper, Zach Allen, Dre Greenlaw, Talanoa Hufanga, Alex Singleton y, cuando está sano, Pat Surtain II, quienes están abriendo el camino etnre todas esas series ofensivas que naufragan apenas en tres downs bajo el mando del quarterback de segundo año Bo Nix y de una ofensiva que se tambalea junto con los errores semanales en las patadas.

Los Broncos superaron 10-7 a los Raiders de Las Vegas el jueves por la noche para su séptima victoria consecutiva gracias a otra actuación estelar de la defensiva de Vance Joseph. Derribaron a Geno Smith media docena de veces, elevando su total a 46, más de lo que cualquier equipo ha tenido en sus primeros diez duelos desde al menos 1990.

Están en camino de un récord de la NFL, de 78 capturas.

Permitieron solo una anotación en 13 posesiones de los Raiders (2-7), de las cuales siete consecutivas no lograron un primer down. Ocho terminaron en despejes, uno de los cuales fue bloqueado por J.L. Skinner, lo que llevó al gol de campo ganador de Wil Lutz. Dondrea Tillman logró una intercepción y Hufanga derribó a Smith en cuarta y cinco desde la 38 de Denver para un cambio de posesión por downs.

“Nuestra defensiva fue fantástica”, afirmó el entrenador Sean Payton.

Y su ofensiva fue improductiva nuevamente.

“Sí, genial, estamos 8-2... (pero) la defensa nos está ganando los partidos y no los estamos ayudando, no les estamos haciendo justicia”, expresó el corredor J.K. Dobbins. “Me siento mal por la forma en que jugamos en la ofensiva y la forma en que ellos juegan en la defensa porque lo están haciendo tan bien y nosotros tan mal. También son nuestros hermanos, y simplemente apesta porque están ahí afuera en muchas jugadas, dejándose la piel. No podemos seguir haciéndoles esto”.

Los Broncos se dan cuenta de que la forma en que están jugando ahora no será suficiente contra la élite de la liga, comenzando la próxima semana con un enfrentamiento contra los Chiefs de Kansas City (5-4), quienes han ganado el Oeste de la Americana nueve años seguidos.

"En algún momento tenemos que empezar a mover el balón y anotar algunos puntos. Entre las penalizaciones y el fútbol americano lento, simplemente no estamos jugando muy bien", reconoció Nix.

Qué funciona

Denver está en camino de destrozar el récord de la franquicia de 63 capturas que logró la temporada pasada y superar la marca de la NFL de más capturas en una temporada (72 por los Chicago Bears en 1984).

Qué falta

La ofensiva de Nix estuvo estancada en neutral gran parte de la noche y fue sancionada ocho veces. Al igual que los Raiders, los Broncos tuvieron más penalizaciones (11) que primeros downs (10). La última vez que tanto los Broncos como sus oponentes tuvieron menos primeros downs que pañuelos fue en 1971.

