Falleció Paul Tagliabue, comisionado de la NFL en era de expansión y riqueza. Tenía 84 años

Paul Tagliabue, quien ayudó a traer paz laboral y riquezas a la NFL durante sus 17 años como comisionado, pero fue criticado por no tomar medidas más fuertes sobre las conmociones cerebrales, murió el domingo a causa de una insuficiencia cardíaca. Tenía 84 años.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo que la familia de Tagliabue informó a la liga sobre su muerte en Chevy Chase, Maryland.

Tagliabue, quien padecía la enfermedad de Parkinson, fue comisionado desde 1989, cuando sucedió a Pete Rozelle, hasta 2006. Fue elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional como parte de una clase centenaria especial en 2020.

Tagliabue supervisó una multitud de nuevos estadios y negoció contratos televisivos que añadieron miles de millones de dólares a las arcas de la liga. Bajo su liderazgo, no hubo paros laborales.

Durante su tiempo, Los Ángeles perdió dos equipos y Cleveland otro, que migró a Baltimore antes de ser reemplazado por una franquicia de expansión.

Tagliabue implementó una política sobre el abuso de sustancias que fue considerada la más fuerte en todas las ligas profesionales de Estados Unidos. También estableció la "Regla Rooney", en la cual todos los equipos con vacantes de entrenador deben entrevistar a candidatos de minorías. Desde entonces, se ha ampliado para incluir posiciones ejecutivas en las oficinas centrales y en la liga.

Le sobreviven su esposa Chandler, su hijo Drew y su hija Emily.

