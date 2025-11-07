Bremen anota dos goles al final y vence 2-1 a Wolfsburgo aumentando presión sobre el DT Simonis

Werder Bremen anotó dos veces en los últimos 15 minutos para vencer el viernes 2-1 a Wolfsburgo en casa en la Bundesliga.

El reciente récord de Wolfsburgo cayó a siete derrotas en ocho partidos y aumentará la presión sobre el entrenador Paul Simonis.

Simonis fue contratado en junio después de llevar a Go Ahead Eagles a una sorprendente victoria en la Copa de los Países Bajos, pero ha encontrado dificultades en su nuevo club. Su pobre forma en la liga fue acompañada por una derrota en casa ante el Holstein Kiel, de segunda división, en la Copa de Alemania.

Sin embargo, el visitante Wolfsburgo comenzó con buen pie y cuando el delantero sueco Mattias Svanberg culminó un buen contraataque a los 28 minutos, parecía que una rara victoria podría estar en camino.

No obstante, Bremen dominó la segunda mitad y el inteligente cabezazo hacia abajo de Jens Stage igualó el marcador con siete minutos restantes.

Luego, Samual Mbangula aprovechó un mal desempeño de la defensa para volear un espectacular gol de la victoria en el cuarto minuto del tiempo de descuento.

Bremen subió al séptimo lugar mientras que Wolfsburgo quedó en el duodécimo.

