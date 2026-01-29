Gol y asistencia de Yamal llevan al Barcelona a los octavos de final de la Liga de Campeones

Lamine Yamal volvió a ser decisivo para el Barcelona.

Con una asistencia y un gol, Yamal lideró el miércoles la remontada del Barcelona contra el Copenhague y ayudó al club catalán a asegurar un puesto entre los ocho mejores en la primera fase de la Liga de Campeones.

Una goleada en casa por 4-1 catapultó al Barça al quinto lugar, que otorga un boleto automático a los octavos de final.

“Muy contento, al final cumplimos esta noche con la clasificación, era importante", comentó Yamal, elegido el hombre del partido. “Estas son las noches con las que sueñas en jugar y ganar cuando eres niño”.

El Copenhague sorprendió temprano con el gol de Viktor Dadason, de 17 años, en un contragolpe a los cuatro minutos del partido en Barcelona, pero Yamal inició la remontada del Barcelona asistiendo en el tanto de Robert Lewandowski a los 48 y luego anotó la diana de la ventaja él mismo a los 60.

"Él tiene que adaptarse porque el oponente casi siempre tiene dos o tres jugadores sobre él", comentó el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sobre Yamal. "Hoy su velocidad para el primer gol y que atacó el espacio profundo fue fantástico. También corrió hacia atrás, siguió y trabajó defensivamente. El Copenhague no pudo ir directamente a nuestra portería esa vez porque él estaba allí. Ha mejorado, pero tiene una calidad absolutamente fantástica. Es increíble".

Raphinha y Marcus Rashford sellaron más tarde la victoria del Barcelona, su 14ª en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones.

Yamal, joven de 18 años, ha sido el mejor jugador del Barcelona en los últimos años y demostró su valía nuevamente el miércoles.

Dribló hacia el área antes de asistir en el gol del empate de Lewandowski, luego lanzó un tiro combado desde el lado derecho del área para añadir el segundo gol. El balón se desvió en un defensor antes de golpear la esquina superior junto al segundo palo.

El gol de Dadason fue su tercero en la Liga de Campeones antes de cumplir 18 años. Yamal tuvo el mayor número en la historia del torneo antes de esa edad con cinco.

El Copenhague terminó en el 31er en la fase de liga de 36 equipos.

_____

