El pequeño Bodø/Glimt gana de nuevo en la Liga de Campeones y podría enfrentarse al Real Madrid

El pequeño Bodø/Glimt siguió causando revuelo en la Liga de Campeones y, tras dos sorpresas consecutivas sobre el Manchester City y el Atlético de Madrid, se perfilaría para enfrentar al Real Madrid.

Una victoria con remontada por 2-1 en casa del Atlético el miércoles permitió al club noruego colarse en los playoffs. Esto significa que jugará contra el Madrid, campeón europeo en 15 ocasiones, o el subcampeón del año pasado, Inter de Milán.

Y dado su hábito de lograr sorprendentes victorias en la competición de clubes de élite de Europa, ninguno de esos gigantes puede esperar un enfrentamiento tranquilo a dos partidos contra el equipo que se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico, más septentrional que cualquier otro en la historia de la Liga de Campeones.

Fue la segunda vez en el mismo número de semanas que el Bodø/Glimt logró un resultado sorprendente, tras la victoria por 3-1 contra el Manchester City. Los jugadores de Pep Guardiola estaban tan apenados con sus seguidores que reembolsaron el costo de las entradas a quienes viajaron al partido.

A pesar de esa victoria, el Bodø/Glimt necesitaba repetirla para asegurar un lugar entre los 24 primeros de la clasificación en su primera temporada en la Liga de Campeones.

Y a pesar de verse abajo con el gol de Alexander Sørloth en el primer tiempo, se recuperó gracias a Fredrik Sjøvold y Kasper Høgh para amarrar el 23er sitio.

Su recompensa es la posibilidad de un enfrentamiento con el rey absoluto de Europa, el Real Madrid, que se resignó a la repesca tras caer 4-2 contra el Benfica del exentrenador madridista José Mourinho.

El Inter, finalista en dos de las últimas tres temporadas, también está en el repechaje.

Si el Bodø/Glimt logra otra victoria inesperada, enfrentaría la posibilidad de una revancha con el City o un duelo ante el Sporting de Lisboa en los octavos de final.

El debut en la competición ha resultado espectacular para los noruegos de la ciudad pesquera de Bodø, ubicada más de 1.000 kilómetros al norte de Oslo y con una población de alrededor de 55.000 habitantes.

Las duras condiciones invernales y su campo de juego artificial en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 personas, le han ayudado a lograr victorias sorprendentes contra oponentes famosos como Roma, Lazio y Porto antes de la mayor sorpresa de todas, contra el City la semana pasada.

