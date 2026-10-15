Sunderland vence 2-1 a Torreense en la Liga Europa. Milan y Leverkusen golean

Sunderland necesitó un gol en tiempo de descuento de Noah Sadiki para vencer el jueves por 2-1 al equipo portugués de segunda división Torreense en la Liga Europa.

El triplete de Alphadjo Cisse impulsó la goleada 4-0 del gigante italiano AC Milan sobre Salzburg y Leverkusen también pasó por encima 4-0 de Lech Poznan después de que Patrik Schick anotó dos veces desde el punto penal. Crystal Palace perdió 3-2 en Lyon.

Sunderland consigue el gol del triunfo al final

El suplente Granit Xhaka habilitó a Sadiki, que conectó una volea para marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido y completar la remontada ante el sorprendente campeón de la Copa de Portugal.

Sunderland dominó el juego, pero su primera campaña europea desde 1973 se llevó un susto cuando Volnei Feltes no le dio ninguna opción al arquero Robin Roefs con un remate perfecto al ángulo superior en el minuto 37.

Jules Ahoka empató después de que los visitantes aumentaron la presión en la segunda mitad.

Cisse brilla

El Milan de Ruben Amorim se recuperó de una derrota 2-0 ante Benfica en San Siro en la jornada inaugural.

Cisse, de 19 años, marcó el ritmo con un cabezazo temprano para el 1-0 y añadió el segundo desde corta distancia al final de la primera mitad.

Consiguió su triplete con un disparo de derecha poco después del descanso y el suplente Gonçalo Ramos completó la goleada.

Salzburg no supo aprovechar la ventaja numérica después de que el defensor del Milan Filippo Terracciano recibió una tarjeta roja a seis minutos del final.

Lyon construyó una ventaja 2-0 en la primera mitad: el capitán Corentin Tolisso anotó a los 10 minutos desde corta distancia y el extremo ghanés Ernest Nuamah amplió la diferencia justo antes del descanso.

Yeremy Pino recortó distancias al inicio de la segunda mitad con un remate de izquierda al techo de la red. El suplente Pavel Šulc restableció una ventaja de dos goles para el conjunto francés antes de que Daichi Kamada marcara el segundo tanto para Palace.

Ismaïla Sarr fue titular por primera vez en la temporada con los visitantes.

La temporada pasada, Crystal Palace ganó la Conference League, el torneo de tercer nivel, después de que la UEFA bloqueó su ingreso a la Liga Europa porque compartía vínculos de propiedad con Lyon.

Más tarde el jueves, Bournemouth recibe a Sturm Graz en su primer partido europeo como local.

Tras una victoria 2-1 en Real Sociedad en el partido inaugural de su campaña debut, el equipo del entrenador Marco Rose tiene otra oportunidad de dejar atrás un inicio sin triunfos en la Premier League.

Hapoel, no bienvenido

El campeón israelí Hapoel Beer-Sheva no contó con sus aficionados en su partido como visitante en Alkmaar después de que las autoridades locales les prohibieron asistir por motivos de seguridad.

Alkmaar ganó 2-1.

El próximo partido como visitante de Hapoel, ante el club belga Union Saint-Gilloise el 22 de octubre, se jugará a puerta cerrada en Düsseldorf, Alemania, después de que las autoridades en Leuven prohibieron el encuentro por razones de seguridad pública.

Partido trasladado en Albania en la Conference League

El partido entre Egnatia y el danés Midtjylland en la Conference League terminó 1-1 después de que la UEFA lo trasladó de Tirana a la ciudad de Elbasan en medio de masivas protestas antigubernamentales en la capital de Albania.

El líder de la liga francesa, Monaco, ganó 2-1 como visitante ante CSKA Sofia y Hajduk Split dio la sorpresa al vencer 2-1 a Ajax.

Más tarde el jueves, el inspirado Brighton inicia su campaña en la Conference League contra Kauno Žalgiris.

Los clubes ingleses han ganado tres de las cinco ediciones de la Conference League.

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