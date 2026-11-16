Thomas Frank fue contratado el lunes como técnico de Crystal Palace, el actual colista de la Liga Premier, lo que marca su regreso a los banquillos nueve meses después de haber sido despedido por Tottenham.

El técnico danés reemplaza a Pierre Sage, quien fue despedido el jueves tras una inicio de temporada en el que cosechó apenas siete puntos en 10 partidos en la liga inglesa. El Palace informó que Frank firmó un contrato hasta junio de 2029.

“Tiene un historial comprobado tanto de armar equipos ganadores como de mejorar a los jugadores, lo que lo convierte en el encaje perfecto para nuestro club”, indicó el presidente del Palace, Steve Parish.

La sólida reputación que Frank construyó durante su etapa de casi una década en Brentford —como un entrenador astuto, tácticamente flexible y capaz de mejorar a los futbolistas de su plantilla— se vio menguada por un discreto paso de ocho meses por Tottenham, que terminó en febrero cuando el equipo del norte de Londres se estancó cerca de la zona de descenso.

Frank regresa con un club menos glamuroso como el Palace, aunque uno que compite en la Liga Europa tras consagrarse campeón de la Conference League en mayo, al final de su primer año en competiciones europeas.

Para Frank, lo más importante será mantener al Palace en la Premier.

"Crystal Palace es un club icónico en Inglaterra y en la Liga Premier. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar y apoyar a los jugadores y a todos los que están aquí, y tengo muchas ganas de conocerlos”, dijo el anés.

Sage fue destituido tras apenas cinco meses en el cargo, después de no lograr dar continuidad al buen trabajo de Oliver Glasner en Selhurst Park. El francés no se vio favorecido por la incapacidad del Palace para retener a todos sus mejores jugadores y por las dificultades para equilibrar las exigencias del fútbol nacional y el europeo.

Frank necesitará ajustar al Palace en defensa —el equipo tiene la zaga más vulnerable de la liga, con 24 goles encajados— y sacar más de Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr en el ataque. Con Adam Wharton, Frank contará con un mediocampista de primer nivel que podría ser pretendido por equipos punteros en el mercado de fichajes de enero.

Su primer partido al mando será en Coventry el sábado en la liga.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP