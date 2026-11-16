La selección masculina de fútbol de Alemania vistió equipamiento de Adidas por última vez el lunes, ya que su asociación de más de 70 años estaba llegando a su fin.

El gigante estadounidense de ropa deportiva Nike está listo para tomar el relevo el próximo año.

Alemania derrotó a Países Bajos 5-0 en el Olympiastadion de Berlín en su duelo de la Liga de Naciones para asegurarse el pase a los cuartos de final.

El entrenador de Alemania, Jürgen Klopp, llevó su habitual gorra de Adidas con los colores alemanes y el eslogan “One of 83 million”, en referencia a la población del país. Probablemente se verá obligado a encontrar otra gorra para su próximo partido al mando.

La llegada de Nike tomó a muchos por sorpresa cuando se anunció en marzo de 2024, y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) se vio obligada a defender el acuerdo, que se extiende hasta 2034, ante las críticas; al final, todo se redujo al dinero.

“Nike hizo, con diferencia, la mejor oferta financiera en el proceso de licitación transparente y no discriminatorio”, afirmó en ese momento, la DFB.

Con ello se puso fin a una relación que se remontaba al Mundial de 1954, cuando Adi Dassler —fundador de la marca alemana de ropa deportiva cuyo nombre evoca el suyo— se sentó en el banquillo junto al entrenador de Alemania Occidental, Sepp Herberger. Los alemanes ganaron el trofeo por primera vez con las botas de la empresa de Dassler, con tacos atornillables.

Dassler no inventó las botas con tacos intercambiables, como muchos creen. El zapatero alemán Alexander Salot ideó esa idea y registró su invento en la oficina alemana de patentes el 30 de agosto de 1949.

Pero sí ayudaron a que Alemania Occidental venciera a Hungría en la final del Mundial de 1954.

La empresa de Dassler pasó a suministrar desde entonces el equipamiento del fútbol alemán. Se usó cuando Alemania Occidental y luego el país reunificado ganaron otros tres títulos del Mundial masculino (1974, 1990, 2014). La selección femenina de Alemania también vistió equipamiento de Adidas cuando ganó dos títulos del Mundial en 2003 y 2007.

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