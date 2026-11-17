El dirigente del fútbol francés Philippe Diallo quiere restablecer la confianza “rota” en la gobernanza del deporte y sacarlo del “veneno de la división” tras confirmar el martes su intención de desafiar a Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA.

Su candidatura fue ratificada tras una reunión del comité ejecutivo en la sede de la federación francesa de fútbol en París.

“Hace unos días, mis colegas del Comité Ejecutivo de la UEFA me preguntaron si podía llevar esta voz al mundo del fútbol. Al principio no era candidato, pero la insistencia de mis colegas europeos me llevó a aceptar la propuesta de ser candidato a la presidencia de la FIFA”, dijo Diallo, de 63 años.

La UEFA ha emprendido acciones legales en tribunales de Estados Unidos y busca obtener pruebas mediante el proceso de descubrimiento para una posible denuncia penal contra Infantino en Suiza, país de origen de él y de la FIFA, por presunta mala gestión financiera.

La FIFA acusó a la UEFA de llevar a cabo una “campaña de difamación” contra su presidente en un escrito judicial presentado en Colorado.

Entre las preocupaciones figura que Infantino pareció actuar en solitario al crear el año pasado un premio de paz para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que, en el Mundial, permitió que el delantero estadounidense Folarin Balogun evitara una sanción obligatoria por una tarjeta roja después de que Trump interviniera.

“Desde hace unos meses se han tomado una serie de decisiones dentro de la FIFA: pienso en el premio de paz, pienso en la distribución de los ingresos de los derechos televisivos en Estados Unidos, la tarjeta roja a Balogun, la duración del descanso del entretiempo en la final y los inversores privados (plan de venta)”, indicó Diallo.

“Todas estas decisiones conmocionaron de manera muy fuerte al mundo del fútbol: a los aficionados, los clubes, los patrocinadores, las federaciones”, añadió.

Diallo señaló que “hay muchas preguntas” para Infantino y que la agitación y las consecuencias han dañado gravemente el juego.

“Generó una situación este verano por la cual se rompió la confianza depositada en la FIFA y en su presidente. Han dañado la imagen del fútbol y han introducido el veneno de la división”, afirmó.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, propuso a Diallo el lunes tras una reunión de su comité ejecutivo de 21 miembros, que incluye al presidente de la federación francesa.

“Era importante que otra voz pudiera llevar otra visión, más respetuosa con lo que amamos del fútbol", declaró Diallo el martes. “No podía eludir las exigencias. Creo que tengo la experiencia, las convicciones y los valores que ofrecen una alternativa creíble”.

“Creo que con mi candidatura llega la esperanza de un cambio. Es el apoyo de mis colegas europeos y de mi comité ejecutivo lo que me permite decir esto. El fútbol merece un cambio creíble, que yo represento. Soy candidato a la presidencia de la FIFA. Lo que ocurrió en los últimos meses fue impactante”, añadió.

¿Quién es Diallo?

Diallo se sentó sonriendo junto a Zinedine Zidane cuando fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Francia a finales de julio.

Diallo es un administrador del fútbol desde hace mucho tiempo, con experiencia en clubes franceses y en la liga, que ascendió a presidente interino de la FFF en enero de 2023, antes de ser incorporado con rapidez, mediante una elección de federaciones miembro de la UEFA, al comité ejecutivo del organismo europeo.

Diallo ha trabajado para el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, como juez en su Cámara de Resolución de Disputas, encargándose de conflictos contractuales entre jugadores y clubes.

Hasta su irrupción, las especulaciones sobre un candidato se centraban en Nasser Al-Khelaïfi, el ejecutivo catarí del fútbol, presidente del bicampeón europeo Paris Saint-Germain y miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Al-Khelaïfi indicó que no se presentaría contra Infantino, quien cuenta con el respaldo de Qatar.

Luego la atención se desplazó hacia Arsène Wenger, el otrora técnico de Arsenal que fue contratado por la FIFA en 2019 como responsable global del desarrollo del fútbol. El francés dejó claro que no se presentaría.

Cuando el Mundial terminó el 19 de julio, Infantino estaba encaminado a ser reelegido sin oposición, prácticamente por coronación. La FIFA dijo que tenía alrededor de 200 cartas de apoyo de las 211 federaciones miembro que votarán en marzo en Rabat, Marruecos.

Una de esas cartas era de Francia.

Pero Diallo retiró formalmente a la FFF en septiembre, al sostener que la confianza en Infantino se había roto por el plan de venta del Mundial, ideado en secreto con Joshua Kushner, el hermano menor del yerno de Trump, Jared Kushner.

“La última vez que lo vi (a Infantino) fue en el Mundial, vino a algunos partidos de Francia. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Lamento, como otros, que no compartiera las ideas de sus proyectos... fue un acto inaceptable de desafío”, indicó Diallo.

¿Tras el dinero?

Diallo dijo que el Mundial masculino de 2026, con 48 equipos, generó ganancias récord de 15-16 millones de dólares, muchísimo más que la edición de 2022, con 32 equipos, en Qatar. Por lo tanto, el plan de venta, que “nadie entiende realmente”, resultaba totalmente desconcertante.

“Las reservas (de efectivo) de la FIFA son de 5-6 millones de dólares. Nos cuesta entender... la necesidad de buscar inversores privados para aportar miles de millones adicionales, cuando esos miles de millones ya están aquí”.

Infantino ha prometido al menos 25 millones de dólares en fondos de desarrollo para cada federación miembro hasta 2030.

“Sobre la base de reservas (de efectivo) que habían permanecido inactivas durante años y que seguirían inactivas en las cuentas de la FIFA si no hubiéramos intervenido", dijo Diallo. "Hay muchas cosas que necesitan respuesta; no hay claridad al respecto y hay estrategias curiosas”.

Críticos de Infantino

El entrenador de Alemania Jürgen Klopp dijo que recibiría con agrado a un nuevo presidente de la FIFA y que Infantino ha resultado peor que su predecesor, Joseph Blatter.

“Para vencerlo necesito 106 votos, la mayoría absoluta", sostuvo Diallo, quien anunciará su equipo de campaña en Belfast a principios de diciembre. "Tendré un programa claro de solidaridad y excelencia, y garantizaré a quienes aman el fútbol que estos valores serán respetados”.

También puede contar con el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron.

“El presidente apoya mi candidatura”, y agregó que se ha sentido “agradablemente sorprendido” por el número de personas de las federaciones africanas y asiáticas de fútbol que le han ofrecido su respaldo desde que se conoció su candidatura.

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