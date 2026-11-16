Los Patriots de Nueva Inglaterra no podrían haber previsto un desenlace peor tras su derrota 35-10 ante los Lions de Detroit en Múnich el domingo.

Y el resultado en el marcador no encabeza su lista de preocupaciones.

El quarterback Drake Maye estará fuera por tiempo indefinido y podría necesitar cirugía después de sufrir una lesión de tobillo en la primera serie ofensiva. Se quedó en Alemania tras el partido y no viajó con el equipo. Sin confirmar el alcance de la lesión de Maye, el entrenador Mike Vrabel admitió que se perdería más tiempo.

“No me imagino que esté disponible cuando volvamos de la semana de descanso”, dijo Vrabel.

Y luego está la defensa de Nueva Inglaterra, su fortaleza al inicio de la temporada. El domingo, se vio indefensa ante una ofensiva de los Lions que acumuló 494 yardas totales, la mayor cantidad permitida esta temporada por los Patriots (5-5).

Vrabel ha sugerido que los problemas de su equipo pueden atribuirse en su mayoría a la ejecución. El esquinero Christian Gonzalez señaló que los Patriots no deberían sobrerreaccionar, incluso cuando no rinden a su propio nivel.

“En realidad no importa si no salimos y ejecutamos los domingos. Obviamente es malo. Es muy malo. Eso es malo. Pero al mismo tiempo, no hay pánico. No puedes entrar en pánico en esta profesión como jugador. ... Algunas semanas no son las tuyas y las últimas dos semanas no se parecieron en nada a las nuestras. No ejecutamos y volveremos a hacerlo”, comentó Gonzalez.

Vrabel fue tajante al afirmar que no hay un problema de confianza dentro del vestuario.

“Creo que lo que pasa es que estamos acostumbrados a estar en posiciones para darnos una oportunidad de ganar. Cuando no estás en esas posiciones, se vuelve frustrante. También sé que los muchachos quieren estar aquí y quieren ser parte de la solución, pero también están frustrados”, expresó Vrabel.

Qué funciona

Afortunadamente, los Patriots han llegado de algún modo a la semana de descanso con un récord de .500. Tras regresar, visitan a los Chargers de Los Ángeles — que no habían ganado al llegar al partido del lunes por la noche en Baltimore — antes de enfrentar a tres rivales difíciles de forma consecutiva en Buffalo (8-1), Minnesota (7-2) y Kansas City (7-2).

Qué necesita ayuda

La defensa. Ha retrocedido en los últimos cuatro partidos, permitiendo más de 400 yardas y 30 puntos o más en cada una de las derrotas de Nueva Inglaterra en ese tramo. ___

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