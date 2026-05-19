Afonso Eulálio desafía pronósticos y mantiene liderato del Giro. Ganna domina la contrarreloj

Afonso Eulálio se mantuvo sorprendentemente como líder de la clasificación general del Giro de Italia tras la larga contrarreloj individual del martes, que el italiano Filippo Ganna ganó de manera dominante.

Nadie pudo acercarse a Ganna, un especialista en contrarreloj que completó el recorrido llano de 42 kilómetros (26 millas) a lo largo de la costa, de Viareggio a Massa, en 45 minutos y 53 segundos.

El neerlandés Thymen Arensman fue segundo, a 1:54 de Ganna, y el francés Rémi Cavagna quedó otros cinco segundos más atrás.

Se esperaba que Jonas Vingegaard, el gran favorito al título y otro experto en cronometradas, pasara a liderar la general tras la décima etapa, pese a comenzar el día a 2:24 de Eulálio.

Sin embargo, una actuación impresionante del joven corredor portugués —sin mucha experiencia en etapas de contrarreloj— permitió que Eulálio conservara la maglia rosa con una ventaja de 27 segundos sobre el danés Vingegaard.

Arensman ascendió al tercer puesto de la general, a 1:57 de Eulálio.

Fue la única contrarreloj de la carrera de este año.

La 11ma etapa del miércoles cubrirá 195 kilómetros (121 millas) de Porcari a Chiavara, con tres ascensos categorizados.

La edición 109 del Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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