El talento Yan Diomande siguió un camino "loco" de una secundaria de Florida al Mundial

Yan Diomande ha tenido una “vida loca” y todavía tiene apenas 19 años.

En dos años, Diomande pasó de jugar en una escuela secundaria de Florida a medirse contra equipos como Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich. Ahora el extremo regresa a Estados Unidos para su primer Mundial como uno de los jóvenes más promocionados del torneo.

“Esa fue esta vida loca. Todo fue rápido”, comentó Diomande comentó a los periodistas la semana pasada, poco antes de ser incluido en la convocatoria de Costa de Marfil.

Mientras la mayoría de los mejores jugadores adolescentes del mundo estaban en prestigiosas academias de clubes en Europa, Diomande jugaba para DME Academy en Daytona Beach y llevaba al club local AS Frenzi a un título nacional.

Y cierra la temporada con Leipzig como el novato del año de la liga alemana después de anotar 12 goles y aportar nueve asistencias.

Un tiempo solitario

Diomande llegó a Florida desde Costa de Marfil con apenas 15 años, sin familiares y hablando solo francés. Agradece lo que aprendió en Estados Unidos, pero los recuerdos son agridulces.

“Muy lejos de tu familia, de tus amigos y de la gente que amas, y yo no hablaba inglés antes, así que fue realmente difícil para mí, pero fue una gran experiencia estar allí”, dijo Diomande.

Siguió una trayectoria profesional poco habitual pasando por Florida en un momento en que era demasiado joven, según las reglas internacionales del fútbol, para firmar un contrato profesional fuera de su país.

Contó que tuvo dificultades con la comida “poco saludable”, la preferencia estadounidense por el baloncesto sobre el fútbol y otros choques culturales.

“Era una cultura muy diferente, porque yo soy de África", contó.

"Hay mucho, como, respeto, la manera en que le hablas a la gente”, y añadió que Estados Unidos “no era lo mismo”.

Su pase a la liga española en enero de 2025 con Leganés, donde debutó como profesional contra el Real Madrid, y luego en julio a Alemania le dio a Diomande la oportunidad de brillar ante los mejores rivales del mundo.

Esos traspasos de varios millones de dólares también dejarán un legado financiero duradero para su familia y para el pequeño club de Florida, Frenzi.

Dos partidos, mundos aparte

Cuando Costa de Marfil salte al césped del Lincoln Financial Field en Filadelfia para su debut en el Mundial contra Ecuador el 15 de junio, será un mundo aparte del que hasta ahora había sido el partido más importante de Diomande en suelo estadounidense.

En agosto de 2023, el extremo anotó los dos goles ante unas pocas decenas de espectadores en Loudoun, Virginia, cuando su equipo Frenzi venció a Sporting Wichita para conquistar el título en la United Premier Soccer League, un torneo de menor nivel en Estados Unidos.

El primer gol, tras regatear a dos jugadores, mostró la velocidad y la habilidad de Diomande. El tanto de la victoria en el tiempo extra evidenció su resistencia y su capacidad para encontrar espacios en el campo.

El propietario del equipo, Wayne Dorman, recuerda a Diomande como un jugador tan comprometido con sus compañeros que terminó antes una prueba con un equipo de la MLS para poder regresar para el partido por el campeonato.

“Después de que marcó el gol de la victoria en esa final, lloró. Se arrodilló y lloró. Estaba tan feliz, lleno de alegría. Eso lo llevó a otro nivel. Fue el MVP del torneo y era como ‘el límite es el cielo’”, dijo Dorman a The Associated Press.

Dorman recuerda a un jugador que “hipnotizó” a los entrenadores con su talento en la primera prueba, no se inmutaba ante entradas ríspidas de los defensores y mostró el tipo de ambición y liderazgo que, según Dorman, algún día lo haría apto para ser presidente de Costa de Marfil.

También era un chico que ponía música en francés en el auto de Dorman camino a los entrenamientos y, a cambio, escuchaba el reggae de Dorman, nacido en Jamaica.

Un legado duradero

Por difícil que le resultara personalmente su etapa en Estados Unidos, Diomande cree que valió la pena.

“Para mí fue más fácil quedarme en Estados Unidos porque es realmente difícil en África”, declaró Diomande.

Ahora, su rápido ascenso en el fútbol mundial significa que también puede cambiar la vida de su familia.

“Sé que no puedes comprar la felicidad con dinero, pero esto también es una parte de la felicidad. He recibido mucho dinero de Leipzig para ayudar a mi familia, traer a mi familia aquí, cuidarlos”, expresó.

Podría venir más. A Diomande se le ha vinculado con traspasos a algunos de los clubes más grandes de Europa y admite que eso le da motivación extra para mostrar su mejor nivel.

Dorman dijo que Frenzi está en condiciones de recibir una pequeña porción por su venta como parte de los programas de la FIFA para ayudar a los equipos que forman jugadores en sus categorías juveniles. Eso permitiría a Frenzi crear equipos para niños más pequeños y significaría que “podemos sostenernos como club durante bastantes años”, indicó Dorman.

Diomande ha mencionado a Chelsea o Real Madrid como posibles destinos futuros en su carrera, pero los primero es el Mundial.

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa