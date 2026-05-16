Andy Pages lidera ataque de 3 jonrones de Dodgers, que blanquean 6-0 a Angelinos

Andy Pages conectó un jonrón de tres carreras, ocho relevistas se combinaron para permitir apenas dos hits y los Dodgers de Los Ángeles blanquearon el viernes 6-0 a los Angelinos de la misma ciudad.

Los Dodgers aseguraron su primera racha de tres victorias consecutivas en mayo.

Max Muncy siguió el batazo del cubano Pages con un jonrón solitario en la tercera entrada, y el dominicano Teoscar Hernández añadió un cuadrangular de dos carreras en la sexta durante la dominante victoria de los Dodgers, que abrió la más reciente Serie del Freeway entre los bicampeones vigentes de la Serie Mundial y el equipo con el peor récord de las Grandes Ligas.

Will Klein lanzó dos entradas sin permitir carreras para abrir un juego de bullpen después de que los Dodgers retiraron a Blake Snell y lo colocaron en la lista de lesionados por fragmentos orgánicos sueltos en el codo, unas horas antes del primer lanzamiento.

Snell se perdió las primeras seis semanas de la temporada por una lesión en el hombro, y el dos veces ganador del Premio Cy Young realizó apenas una apertura antes de volver a quedar fuera de acción por tiempo indefinido.

Siete relevistas siguieron a Klein con una entrada cada uno. El venezolano Edgardo Henriquez (2-0) se llevó la victoria, y Charlie Barnes cerró con una novena entrada sin hits en su debut con los Dodgers.

Jack Kochanowicz (2-3) permitió siete hits y seis carreras en seis entradas por los Angelinos, que han perdido cuatro encuentros seguidos y seis de siete.

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