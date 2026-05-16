Kurtz pega jonrón por 3er juego seguido y ayuda a que Atléticos derroten 5-2 a Gigantes

Nick Kurtz conectó un jonrón por tercer juego consecutivo, para remolcar tres carreras y poner a los Atléticos al frente en la quinta entrada, en la victoria obtenida el viernes por 5-2 ante los Gigantes de San Francisco.

Kurtz prendió un lanzamiento de Tyler Mahle y envió la pelota a 417 pies hacia el jardín central para su octavo jonrón, que representó una ventaja de 4-2. Previamente, sencillos de Lawrence Butler y Jeff McNeil —antes y después de un toque de sacrificio del boricua Darell Hernaiz— colocaron corredores en las esquinas.

El novato Henry Bolte impulsó a Shea Langeliers con un sencillo cuando había dos outs para la última carrera de la entrada y del juego.

McNeil pegó un doble con dos outs ante Mahle (1-5) para remolcar a Zack Gelof y poner el 1-0 en la segunda entrada.

El venezolano Luis Arráez empató con su primer jonrón de la temporada, al inaugurar la cuarta contra Aaron Civale (5-1), quien permitió dos carreras con seis hits en cinco entradas.

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