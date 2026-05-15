Dodgers cancelan apertura de Blake Snell, menos de una semana después de su debut de temporada

Blake Snell fue retirado a última hora de su apertura programada con los Dodgers de Los Ángeles el viernes, menos de una semana después de que el dos veces ganador del premio Cy Young debutó en la temporada.

Will Klein tenía previsto abrir en lugar de Snell ante los Angelinos de Los Ángeles.

Snell regresó a la rotación el sábado, antes de lo previsto, y permitió cuatro carreras limpias en tres entradas contra los Bravos de Atlanta. Había estado en la lista de lesionados desde finales de marzo por fatiga en el hombro izquierdo.

Se perdió la mayor parte de la temporada regular de 2025 debido a una lesión persistente de hombro, y realizó apenas 11 aperturas tras firmar en noviembre de 2024 un contrato de 182 millones de dólares por cinco años.

Pero el zurdo tuvo marca de 3-2 en seis apariciones de postemporada para ayudar a que los Dodgers conquistaran su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

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