Marileidy Paulino quiebra su récord en Centroamericanos y conquista su 2do oro

Una lluvia torrencial la acompañó en su país natal. Y Marileidy Paulino fue un relámpago.

La dominicana, campeona olímpica vigente quebró el miércoles su propia marca regional en los 400 metros y se colgó su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de los que su país es anfitrión.

Paulino cruzó la meta del estadio Félix Sánchez en 48.94 segundos para quebrar por una décima de segundo el récord que había establecido en San Salvador 2023 y desatar el júbilo de los espectadores, quienes agitaron lo mismo banderas que impermeables y paraguas mientras la lluvia se abatía con fuerza en la capital dominicana.

“Estoy muy agradecida por el apoyo de este público”, dijo Paulino.

Recién el lunes, Paulino había obtenido su primer oro en Santo Domingo, al cerrar el relevo mixto 4x400. Ahora, apunta la mira a los compromisos de la Liga de Diamante, así como a los Juegos Panamericanos del año próximo en Lima y, desde luego, a la revalidación de su cetro olímpico en Los Ángeles.

“Ha sido increíble”, dijo Paulino acerca de su trayectoria, a la que confió en abonar más éxitos. “Tendrán Marileidy para rato”.

La plata fue para la cubana Roxana Gómez, con 49,99 y el bronce quedó en manos de la jamaiquina Shafiqua Maloney, con 51,77.

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