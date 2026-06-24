Ronaldinho vuelve al fútbol a los 46: firma con el Ravenna de la Serie C de Italia

El astro brasileño Ronaldinho firmó con el club italiano Ravenna, de la Serie C, a los 46 años, más de una década después de retirarse.

“No puedo esperar para bailar con el balón”, manifestó el jugador. “El fútbol siempre ha sido una alegría para mí, y me entusiasma llevar ese espíritu a Ravenna. ¡Que comience la magia!”.

El club Ravenna está dirigido por Ignazio Cipriani, de la marca de restaurantes Cipriani.

“(Ronaldinho) fue mi ídolo mientras crecía. Espero que su participación inspire a una nueva generación de aficionados a enamorarse de Ravenna”, comentó Cipriani durante una presentación en Miami.

Ronaldinho jugó por última vez como profesional con el Fluminense de Brasil en 2015. Esto marcará su segunda etapa en Italia, después de jugar con el AC Milan entre 2008 y 2011. Ganó la Copa del Mundo con Brasil en 2002 y el Balón de Oro en 2005.

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