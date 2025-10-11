Sin Messi pero con gol de Lo Celso, Argentina vence 1-0 a Venezuela

Con un tanto de Giovani Lo Celso, Argentina derrotó el viernes 1-0 a Venezuela en un partido de preparación rumbo al Mundial del próximo año.

La Albiceleste, que alineó a ocho campeones del mundo en Qatar 2022, no contó con Leo Messi, quien fue desafectado de su concentración pocas horas antes del encuentro, pero se espera que esté presente el martes en otro choque amistoso ante Puerto Rico.

El seleccionado argentino dominó con suficiencia el encuentro de fogueo, pero sólo pudo trasladar su supremacía al marcador con el gol a los 31 minutos por parte de Lo Celso, quien anotó con un tiro rasante dentro del área tras una combinación entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

“Muy feliz por volver a marcar y por vestir esta camiseta, que es lo más lindo”, comentó Lo Celso. “Hicimos un partido muy serio y siempre damos lo mejor”.

Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a los 69 años tras una batalla larga contra el cáncer. Además, los jugadores argentinos portaron un brazalete negro como homenaje al entrenador que dirigió 17 equipos en su país y en el exterior a lo largo de una carrera de más de tres décadas.

En otros duelos de la fecha FIFA, Brasil se impuso 5-0 a Corea del Sur con sendos dobletes de Estevao y Rodrygo y otra diana de Vinicius Junior.

Paraguay igualó 2-2 en su visita a Japón con las anotaciones de Miguel Almirón y Diego Gómez. Y con un grito de Ignacio Laquintana, Uruguay se impuso 1-0 a República Dominicana.

Ecuador igualó 1-1 con Estados Unidos, mientras Bolivia, que disputará en marzo de 2026 el repechaje para intentar clasificarse al Mundial, venció 1-0 a Jordania.

Argentina volvió al estadio Hard Rock de Miami, donde el año pasado se consagró bicampeona de la Copa América, y dominó el trámite desde el comienzo, aunque echó en falta precisión en la definición para obtener un triunfo con mayor amplitud.

A la ausencia de Messi, se sumó la baja de Franco Mastantuono, quien fue desconvocado antes del partido por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

En el lugar de la joven figura del Real Madrid, ingresó en el once Nico Paz, quien también pertenece al club blanco y que juega a préstamo en el Como italiano. El zaguero Marcos Senesi fue otra de las novedades que incluyó el seleccionador Lionel Scaloni.

La Albiceleste, que tuvo 70% de posesión de balón en la primera parte, amenazó con un disparo de Martínez a los cinco y un remate al palo de Nico Paz a los 17, que contaron con oportunas intervenciones del arquero venezolano José Contreras, quien completó 10 paradas a lo largo del cotejo.

Poco después de la media hora, Argentina trasladó al marcador el dominio que gestó con el manejo de Leandro Paredes y Enzo Fernández en la mitad de la cancha, sumado a la presencia de Lo Celso y Paz en posiciones más adelantadas.

“Lo que caracteriza este grupo es la competencia, no damos una pelota por perdida. Tenemos que seguir sumando partidos y afianzando el grupo de cara al Mundial”, puntualizó Lo Celso.

En el segundo tiempo, Argentina levantó el pie del acelerador, pero siguió atacando con la peligrosidad de Martínez, que registró cinco intentos al arco.

Venezuela, que no consiguió el objetivo de clasificar a su primer Mundial tras quedar en la octava posición en las eliminatorias sudamericanas, comenzó un proceso de renovación de la mano del exinternacional Oswaldo Vizcarrondo, quien asumió el banquillo de forma interina tras la salida del argentino Fernando “Bocha” Batista.

Sin figuras como Salomón Rondón, Josef Martínez y Tomás Rincón, la Vinotinto dispuso un once inicial con un promedio de 24 años, que fue liderado por los volantes Cristian Cásseres Jr y Telasco Segovia y en el que debutó el defensa Alessandro Milani.

La ocasión más clara de Venezuela llegó a los 73 minutos con un remate de Teo Quintero que se estrelló en el travesaño.

Scaloni movió sus piezas en el tramo final y dio ingreso a Leonardo Balerdi. Con esta modificación, la Albiceleste abandonó su clásica formación 4-4-2 y pasó a defender con tres centrales, con el zaguero del Olympique de Marsella junto al capitán Cristian Romero y Senesi. También ingresaron Giuliano Simeone y Nico González con el objetivo de dar amplitud por los costados.

Argentina continuará su preparación con miras al Mundial el próximo martes cuando se enfrente a Puerto Rico en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami.

El encuentro estaba previsto para celebrarse en el estadio Soldier Field de Chicago, pero fue movido a Fort Lauderdale debido a las intensas redadas migratorias que se han producido recientemente en el estado de Illinois y que han generado constantes protestas. Estos hechos llevaron al despliegue de un operativo de seguridad por orden del presidente Donald Trump para apoyar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

