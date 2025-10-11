El corredor Miles Sanders se perderá el resto de la temporada con los Cowboys, dice Stephen Jones

El corredor de los Dallas Cowboys, Miles Sanders, quien estuvo fuera la semana pasada debido a lesiones en la rodilla y el tobillo, se perderá el resto de la temporada, manifestó el viernes Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de personal.

Jones expresó en su programa de radio que Sanders se dirigía a la lista de reservas lesionados por el resto de la temporada. Jones no especificó qué llevó a tomar esta decisión.

Sanders y Javonte Williams fueron incorporaciones de agentes libres en la temporada baja, pero Williams ha surgido como el titular. Williams necesitó solo cinco juegos para igualar los cinco touchdowns por carrera de los corredores de Dallas en toda la temporada pasada.

Sanders, de 28 años, pasó sus primeras cuatro temporadas con Filadelfia, rival de la NFC Este de Dallas, antes de jugar dos años en Carolina.

El paso de Sanders con los Cowboys parece que será breve ya que firmó un contrato de un año. Tuvo 117 yardas y un touchdown en 20 acarreos en cuatro juegos. Acumula 4.462 yardas en su carrera con 24 touchdowns por carrera.

Su mejor temporada fue la última con los Eagles, cuando corrió para 1.269 yardas y 11 touchdowns. Filadelfia perdió ante Kansas City en el Super Bowl ese año.

La ausencia de Sanders en la victoria de la semana pasada por 37-22 sobre los Jets de Nueva York llevó a que el novato seleccionado en la quinta ronda, Jaydon Blue, fuera activado por primera vez. El ex corredor de Texas tuvo cuatro acarreos para siete yardas contra los Jets.

