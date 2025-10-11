Brock Purdy de San Francisco está fuera otra vez; Mac Jones, en duda pero podría iniciar

El quarterback Brock Purdy se perderá su cuarto encuentro de esta temporada con San Francisco debido a una lesión en un dedo de un pie, y el suplente Mac Jones está catalogado como cuestionable, si bien se espera que juegue de inicio el domingo contra Tampa Bay, pese a estar afectado por lesiones en la rodilla y el oblicuo.

Jones pudo lanzar algunos pases en la práctica el viernes después de no hacerlo en absoluto el jueves. El entrenador Kyle Shanahan dijo que ya ha tomado su decisión sobre si Jones comenzará el domingo contra los Buccaneers, pero tuvo que catalogarlo como cuestionable debido a la lesión.

"Prácticamente ya lo he decidido, pero tienes que ponerlo de esa manera si hay alguna duda", dijo Shanahan sobre la designación de cuestionable.

El otro mariscal de campo en la lista activa o en el equipo de práctica es Adrian Martinez, otra señal de que San Francisco confía en la capacidad de Jones para comenzar. Martinez nunca ha jugado un snap en la NFL.

Los 49ers también estarán sin el receptor Ricky Pearsall, quien se perderá su segundo duelo consecutivo por una lesión de rodilla. Su compañero de posición Jauan Jennings está catalogado como cuestionable con lesiones en el tobillo y las costillas que lo mantuvieron fuera del partido de la semana pasada.

Inicialmente, Purdy se lastimó el dedo del pie en el primer partido de la temporada contra Seattle. Se perdió los siguientes dos compromisos antes de jugar contra Jacksonville en la semana cuatro.

Purdy tuvo dificultades en ese partido con tres pérdidas de balón y se agravó su lesión, lo que lo obligó a perderse el encuentro de la semana pasada contra los Rams y la actividad posterior.

El quarterback, quien firmó una extensión de cinco años por 265 millones antes de esta campaña, se perderá su sexto encuentro por lesión en los últimos 13 partidos de San Francisco desde la temporada pasada.

Jones se lastimó el oblicuo la semana pasada, en su última jugada de la victoria en tiempo extra sobre los Rams de Los Ángeles. Estuvo limitado toda la semana en la práctica, pero debería estar listo para jugar.

Ha revivido su carrera en su primera temporada en San Francisco. Había pasado de ser un prometedor titular de primera ronda del draft como novato en Nueva Inglaterra en 2021 a ser suplente la temporada pasada en Jacksonville.

Jones tiene un récord de 3-0 como titular esta temporada y es uno de los únicos dos quarterbacks —junto con Matthew Stafford en 2021 con los Rams— que ha ganado sus primeros tres inicios con una franquicia lanzando para al menos 900 yardas y seis touchdowns.

Los Niners también descartaron al liniero defensivo Yetur Gross-Matos (isquiotibial, rodilla) y al receptor Jordan Watkins (pantorrilla). El tackle defensivo Kevin Givens, quien tuvo su ventana de práctica abierta esta semana, permanecerá en la lista de lesionados y no jugará el domingo debido a una lesión en el pectoral.

El safety Malik Mustapha está catalogado como cuestionable y podría hacer su debut en la temporada después de comenzar en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse mientras se recuperaba de una cirugía de rodilla en la temporada baja.

Los otros 49ers que están cuestionables para el partido son los tackles defensivos Alfred Collins (rodilla) y Kalia Davis (mano), y el esquinero Upton Stout (tobillo).

