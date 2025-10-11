No hay que llegar tarde al juego Cachorros-Cerveceros, decisivo en la serie divisional

Aparecer como abridor en la serie divisional de la Liga Nacional entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee ha sido un trabajo difícil.

Veintiuna de las 35 carreras en la serie se han anotado en la primera entrada. La serie entre estos dos rivales de la División Central concluye este sábado por la noche con un quinto juego cuyo ganador enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“Creo que es mucho más común de lo que piensas que los lanzadores sean vulnerables en la primera entrada”, afirmó el viernes Pat Murphy, manager de los Cerveceros. "Todo el mundo está muy emocionado. La atmósfera es muy diferente. Y creo que eso es algo que se nota".

Por lo tanto, quizás no sea sorprendente que ni Murphy ni el manager de los Cachorros Craig Counsell anunciaran a sus abridores para el encuentro con un día de anticipación.

Los Cachorros tienen la opción de recurrir al perdedor del segundo juego Shota Imanaga, con cuatro días de descanso. Sin embargo, el japonés registró una efectividad de 6.51 en septiembre y ha permitido seis carreras en seis entradas y dos tercios, a lo largo de dos apariciones esta postemporada.

“Con la excepción del abridor del cuarto juego Matt Boyd, todos estarán disponibles”, aseveró Counsell. "Y es un cliché aquí, pero tenemos 11 lanzadores para averiguar cómo conseguir 27 outs. Así es como lo estamos tratando".

Milwaukee podría tener un enfoque similar al de su estrategia en el segundo juego, cuando siete lanzadores diferentes contribuyeron a una victoria por 7-3. Murphy señaló que Aaron Ashby estaría disponible después de realizar 32 lanzamientos en la derrota de los Cerveceros, el jueves en el segundo duelo.

Murphy mencionó a Ashby, el dominicano Abner Uribe, Jared Koenig, Trevor Megill, Chad Patrick y Jacob Misiorowski como jugadores que "probablemente lanzarán".

"Muchos de esos chicos son novatos, muchos de esos chicos no tienen mucha experiencia, pero así es como hemos ganado todos estos juegos y nos hemos unido", dijo Murphy. "Ahora estamos jugando en un entorno mucho más grande, y es una tarea mayor. Pero confío en que tendremos suficiente pitcheo".

Los Cachorros tratan de convertirse en el undécimo equipo en ganar una serie al mejor de cinco después de perder los dos primeros juegos. El último equipo en hacerlo fueron los Yankees de Nueva York contra Cleveland en la serie divisional de la Liga Americana de 2017.

El equipo ganador del sábado abriría la Serie de Campeonato de la Liga Naciional el lunes. Los Cerveceros recibirían a los Dodgers para el inicio de la serie, mientras que los Cachorros viajarían a Los Ángeles.

Chicago ha llegado a este punto ganando cada uno de sus últimos tres juegos de eliminación, aunque todos ellos fueron en casa. Los Cachorros vencieron a los Padres de San Diego por 3-1 en el decisivo tercer juego de su serie de comodines, y trajeron esta serie de regreso a Milwaukee al ganar 4-3 en el tercer encuentro y 6-0 en el cuarto.

“Siento que está todo igualado", expresó el segunda base de los Cachorros, Nico Hoerner, después de la victoria en el cuarto juego. "Será un quinto partido. Ambos equipos han tenido grandes momentos en esta serie. Me encanta dónde está nuestro grupo".

