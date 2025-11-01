Shohei Ohtani podría abrir el juego 7 de la Serie Mundial con los Dodgers

Shohei Ohtani podría comenzar el séptimo encuentro de la Serie Mundial el sábado. Tyler Glasnow podría lanzar días consecutivos.

Para el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, la única certeza es que Yoshinobu Yamamoto no lanzará. ¿Además de eso?

"Todos estarán disponibles", afirmó Roberts.

Los Dodgers sobrevivieron a una salvaje novena entrada para mantener a raya 3-1 a los Azulejos de Toronto en el juego 6 para forzar el enfrentamiento decisivo el sábado por la noche. Se espera que el tres veces ganador del Premio Cy Young y exDodger Max Scherzer comience para los Azulejos.

Los planes de pitcheo de los Dodgers son menos claros, pero incluyen a Ohtani en alguna forma. Roberts dijo el jueves que consideraría usar a Ohtani como abridor o incluso como jardinero en el juego siete, y se mantuvo con esa idea después del duelo del viernes.

"Creo que ahora mismo, no hay una respuesta incorrecta", expresó Roberts. "Ciertamente va a ser parte del plan de pitcheo. Con Shohei podrían ser dos entradas, pero podrían ser cuatro. Así que no estoy seguro de dónde lo vamos a colocar. Vamos a tener que hablar con él primero sobre dónde se siente más cómodo."

Si Ohtani entrara como relevista después de comenzar el juego como bateador designado, necesitaría jugar una posición después de lanzar para permanecer en el juego. Los Dodgers entonces perderían su bateador designado.

Según las reglas de la MLB creadas para facilitar el estatus en los dos bandos de Ohtani, el pelotero puede permanecer en el juego como bateador designado si comienza el juego como abridor.

Ohtani realizó 93 lanzamientos en la derrota 6-2 del miércoles en el juego 4, permitiendo cuatro carreras y seis hits en seis entradas.

Ohtani nunca ha lanzado como relevista en las Grandes Ligas. Hizo un puñado de apariciones como relevista en Japón para los Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la Liga del Pacífico, principalmente como novato en 2013. Pero en 2023 cerró la victoria de Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos, ponchando a su entonces compañero de equipo en los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, para el último out.

Ohtani hizo siete apariciones en el jardín con los Angelinos en 2021, un año antes de que se cambiara una regla que permitía a los abridores permanecer en los juegos como bateador designado después de ser removidos de las apariciones en el montículo.

Roberts sorprendió a muchos al usar a Glasnow desde el bullpen para cerrar el juego seis. Glasnow, el presunto abridor del sábado, comenzó a calentar en la novena entrada y relevó a Roki Sasaki con corredores en segunda y tercera y sin outs. Consiguió tres outs en tres lanzamientos, incluyendo un elevado de Ernie Clement y una línea del venezolano Andres Gimenez que convirtió en un doble play para terminar el juego.

"Simplemente sentí que en ese momento, Roki no estaba tan afilado", comentó Roberts. "Glas es un tipo que tiene material para hacer fallar el swing y solo quería apostar por él. Ha estado ansioso por tener un impacto."

Glasnow permitió cuatro carreras, dos limpias, y cinco hits en cuatro entradas y dos tercios en el juego tres, que los Dodgers ganaron 6-5 en 18 entradas.

