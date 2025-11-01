Booker anota 36 puntos para que Suns arrollen 118-96 a Jazz

Devin Booker anotó 36 puntos y logró nueve asistencias para guiar el viernes a los Suns de Phoenix hacia una paliza de 118-96 sobre el Jazz de Utah, en un partido de la NBA Cup.

Grayson Allen anotó 14 puntos, Royce O'Neale y Ryan Dunn sumaron 13 cada uno. Dunn capturó diez rebotes por los Suns, quienes rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Lauri Markkanen lideró al Jazz con 33 puntos, su cuarto encuentro consecutivo anotando al menos 30 unidades. Keyonte George terminó con 17 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias por Utah.

Walker Kessler lideró al Jazz con 13 rebotes.

Los Suns tomaron el control en el primer cuarto, al superar al Jazz por 37-17. Phoenix tenía una ventaja de 54-40 al descanso y expandió lentamente la diferencia en la segunda mitad.

El Jazz perdió el balón 21 veces, en comparación con nueve de los Suns.