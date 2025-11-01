Kawhi Leonard define justo antes de la bocina, Clippers superan a Pelicans por 126-124

Kawhi Leonard encestó un tiro justo antes de que sonara la bocina y terminó con 34 puntos para darles el viernes a los Clippers de Los Ángeles una victoria de 126-124 sobre los Pelicans de Nueva Orleán, en el primer partido de la fase de grupos de la Copa NBA para ambos equipos.

Leonard hizo una finta para que Jeremiah Fears saltara y luego se elevó para un tiro largo de dos puntos a fin de ganar el partido después de que Zion Williamson lo empató con 9,6 segundos restantes al encestar dos tiros libres.

James Harden totalizó 24 puntos y 14 asistencias por los Clippers, que han ganado los tres partidos en casa para comenzar la temporada. Derrick Jones Jr. anotó 16 puntos e Ivica Zubac registró 14 unidades y 11 rebotes.

Jordan Poole facturó 30 puntos e hizo siete triples, Williamson terminó con 29 puntos, pero los Pelicans siguen sin ganar en cinco partidos. Es su peor inicio desde que perdieron ocho seguidos al comenzar la campaña 2016-17.

Los Clippers habían tenido una delantera de hasta 17 puntos en la segunda mitad, pero sus dificultades para defender los tiros de tres puntos de los Pelicans hicieron las cosas más difíciles de lo necesario.

