Grant convierte tiros libres con 1,4 segundos restantes y Blazers superan a Nuggets por 109-107

Jerami Grant convirtió un par de tiros libres con 1,4 segundos restantes y los Trail Blazers de Portland se recuperaron para superar el viernes 109-107 a los Nuggets de Denver en el inicio de la NBA Cup para ambos equipos.

Denver ostentaba una delantera de 81-71 al entrar en el último cuarto. Con 27,7 segundos restantes y los Nuggets al frente por 107-105, Grant encestó un par de tiros libres por los Blazers, empatando el marcador.

Después de una disputa por el balón en el otro extremo, Shaedon Sharpe bloqueó el tiro de Aaron Gordon y se sancionó a los Nuggets por violación del reloj de disparo. Ello dio el balón a Portland con tres segundos restantes.

Se sancionó una falta a Gordon y Grant encestó los tiros libres. Nikola Jokic falló un tiro de casi cuatro metros mientras el reloj se agotaba.

Jokic contabilizó 21 puntos y 14 rebotes, pero se quedó a las puertas de su quinto triple-doble consecutivo para abrir la temporada con nueve asistencias. Jokic entró al duelo empatado con Oscar Robertson (1961-62) y Russell Westbrook (2020-21) con la mayor cantidad de triples-dobles consecutivos para comenzar una campaña con cuatro.

