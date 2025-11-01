Doncic regresa tras tres juegos de ausencia y anota 44 en victoria de Lakers 117-112 sobre Grizzlies

Luka Doncic anotó 44 puntos, capturó 12 rebotes y repartió seis asistencias en su regreso tras una ausencia de tres partidos, y los Lakers de Los Ángeles vencieron 117-112 a los Grizzlies de Memphis el viernes por la noche en el partido inaugural de la Copa NBA para cada equipo.

Austin Reaves añadió 21 unidades para los Lakers y Jake LaRavia anotó 13. Fue el undécimo partido consecutivo de Doncic anotando al menos 25 puntos contra los Grizzlies.

Jock Landale y Jaylen Wells anotaron 16 tantos cada uno para liderar a Memphis y Jaren Jackson Jr. terminó con 15 puntos. Ja Morant se quedó en ocho puntos —atinando 3 de 14 en tiros de campo— y repartió siete asistencias.

Los Lakers continuaron jugando sin LeBron James, quien está lidiando con dolor de ciática en el lado derecho. Pero Doncic, quien se perdió los últimos tres partidos por un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda, regresó a la alineación titular.

Ambos equipos tuvieron rachas significativas antes de que el juego se estabilizara en un partido muy disputado. La remontada de Memphis llegó en el segundo cuarto y los Lakers respondieron en el tercero antes de despegarse en el cuarto.

Los Grizzlies construyeron una ventaja de dos dígitos en el segundo cuarto al anotar 42 puntos, incluyendo una racha de 27-4 en los minutos finales de la mitad. Eso les dio una delantera de 69-55 al descanso.

Pero los Lakers, con Doncic controlando la ofensiva, recortaron la ventaja de Memphis en la segunda mitad, eliminando el déficit en los primeros siete minutos del tercero. Eso llevó a un intercambio de liderazgos ya que Doncic anotó 16 en el cuarto.

Al entrar en el cuarto, hubo 14 cambios de liderazgo y siete empates.

