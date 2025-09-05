Shohei Ohtani lanzará el lunes y Will Smith estará fuera al menos hasta el fin de semana

El astro de los Dodgers Shohei Ohtani hará su próxima apertura como lanzador el lunes contra Colorado en casa.

Ohtani estaba contemplado como abridor del duelo del miércoles en Pittsburgh. Pero, debido a un resfriado, se limitó a las funciones de bateador designado, y Emmet Sheehan comenzó el duelo que los Dodgers perdieron por 3-0.

El receptor de los Dodgers, Will Smith, no estuvo en la alineación para el juego del jueves por la noche contra los Piratas un día después de ser impactado en la mano derecha por una pelota de foul.

El mánager Dave Roberts consideró poco probable que Smith jugara en la serie de tres juegos en Baltimore que comienza este viernes.

Roberts comentó que la decisión de mover la próxima apertura de Ohtani hasta la próxima semana tuvo el objetivo de darle tiempo suficiente para recuperarse. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2024 continuará como bateador designado.

"Quiero darle la mejor oportunidad de lanzar cinco entradas en su próxima apertura", afirmó Roberts.

Ohtani, capaz de lucir tanto en el montículo como con el bate, no lanzó la temporada pasada, su primera con los Dodgers, mientras se recuperaba de su segunda cirugía Tommy John en el codo. En la presente campaña, hizo su debut en el montículo el 16 de junio y tiene un récord de 1-1 y una efectividad de 4.18 en 11 aperturas.

Está bateando para .280 con 46 jonrones en 136 juegos. Lidera la Liga Nacional con 125 carreras anotadas y un porcentaje de slugging de .610.

Las radiografías de la mano de Smith fueron negativas el miércoles. El jueves volvió a someterse a estudios pero los resultados aun no están disponibles. Smith tiene un promedio de bateo de .296 y 17 jonrones en 109 juegos.

El receptor novato Dalton Rushing asumirá la mayor parte del trabajo detrás del plato mientras Smith esté fuera de juego.

Los Dodgers seleccionaron el contrato del receptor veterano Ben Rortvedt de la sucursal de la Triple-A en Oklahoma City y enviaron al infielder Alex Freeland al mismo club. El lanzador derecho boricua Alexis Díaz, elegido al Juego de Estrellas en 2023 con Cincinnati, fue dado de baja para liberar un lugar en el roster de 40 hombres para Rortvedt.

Rortvedt ha pasado todas o partes de cuatro temporadas en las Grandes Ligas con Minnesota, los Yankees de Nueva York y Tampa Bay. Tiene un promedio de bateo de .186 en 209 juegos.

Se espera que el tercera base Max Muncy también comience una asignación de rehabilitación con Oklahoma City el jueves por la noche. Muncy fue colocado en la lista de lesionados con una distensión en el oblicuo derecho el 15 de agosto.

