El utility Amed Rosario y los Yankees pactan por 1 año y 2,5 millones, según fuente de AP

En busca de bates derechos, los Yankees de Nueva York llegaron a un acuerdo de un año por 2,5 millones de dólares para retener al pelotero multifuncional Amed Rosario, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Nueva York adquirió a Rosario procedente de Washington el 26 de julio a cambio del lanzador derecho Clayton Beeter y del jardinero dominicano de ligas menores Browm Martinez. Rosario bateó .303 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 33 turnos al bate a lo largo de 16 juegos.

Se convirtió en agente libre después de la Serie Mundial.

Rosario jugó como campocorto, segunda base, antesalista y jardinero derecho la temporada pasada y el manager Aaron Boone podría alternarlo en tercera base con Ryan McMahon, obtenido de Colorado el 25 de julio.

El dominicano Rosario bateó .302 con un OPS de .819 contra zurdos la temporada pasada y .231 con un OPS de .614 contra derechos. McMahon, un bateador zurdo en los Yankees, que tienen muchos zurdos, bateó .184 con un OPS de .534 contra zurdos y .223 con un OPS de .739 contra derechos.

"Definitivamente quiero darle a Aaron Boone algunas opciones legítimas para que pueda hacer coincidir cuando nos enfrentemos al abridor zurdo", dijo el gerente general Brian Cashman el miércoles, "porque obviamente tenemos a tantos zurdos que eso es una vulnerabilidad en este momento".

Rosario cumplió 30 años el 20 de noviembre. El veterano de nueve años en las Grandes Ligas, tiene un promedio de .273 con 69 jonrones y 389 carreras impulsadas para los Mets de Nueva York (2017-20), Cleveland (2021-23), los Dodgers de Los Ángeles (2023-24), Tampa Bay (2024), Cincinnati (2024), Washington (2025) y los Yankees.

El campocorto titular de los Yankees, Anthony Volpe, comenzará la temporada en la lista de lesionados mientras se recupera de una cirugía artroscópica el 14 de octubre para reparar el labrum en su hombro derecho. El panameño José Caballero, obtenido de Tampa Bay el 31 de julio, probablemente jugará mucho tiempo en el campocorto hasta que Volpe regrese, Difícilmente antes de mayo.

"¿Creo en Anthony Volpe? La respuesta es sí", dijo Cashman. "¿Creo que Caballero tiene mucho talento? La respuesta es sí. Creo que Trent Grisham es un ejemplo del año pasado. ¿Pienso que Trent Grisham iba a ser el jugador que resultó ser? Antes de que comenzara la temporada el año pasado, se suponía que iba a ser un jugador de rol para nosotros y se convirtió en un jugador de impacto prominente"

