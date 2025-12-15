Knueppel anota 29 puntos y Miller suma 25 en victoria de Hornets 119-111 sobre Cavaliers

El novato Kon Knueppel anotó 29 puntos, Brandon Miller añadió 25 y los Hornets de Charlotte vencieron el domingo 119-111 a los Cavaliers, dejándolos en blanco en tiempo extra como visitantes.

Knueppel, la selección número cuatro en general este año en el draft de la NBA, tuvo su segunda actuación fuerte consecutiva después de anotar un máximo de temporada de 33 en una derrota ante Chicago el viernes por la noche. Miller añadió un récord personal de 13 rebotes y seis asistencias.

Miles Bridges tuvo 20 puntos, diez rebotes y seis asistencias mientras Charlotte mejoró a solo 3-10 fuera de casa.

Los Cavaliers fallaron los diez tiros en los cinco minutos de tiempo extra y Cleveland sufrió otra preocupante derrota para un equipo que se esperaba que compitiera por el título de la Conferencia Este.

Darius Garland anotó 26 puntos y Donovan Mitchell añadió 17 para los Cavs, quienes han sido afectados por la inconsistencia en los primeros dos meses de la temporada.

Jaylon Tyson tuvo 16 puntos y 13 rebotes para Cleveland, que ha perdido seis de nueve.

Los Hornets estaban sin los guardias LaMelo Ball, Collin Sexton y Tre Mann debido a lesiones.

