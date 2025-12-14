Dos pases de TD de Lamar Jackson y un pick-six impulsan a Ravens a vencer 24-0 a Bengals

Lamar Jackson lanzó para dos touchdowns, Kyle Van Noy y Alohi Gilman se unieron para un pick-six de 95 yardas y los Ravens de Baltimore blanquearon el domingo 24-0 a los Bengals de Cincinnati, la primera vez que Joe Burrow ha sido dejado en cero en su carrera de seis años.

Derrick Henry corrió para 100 yardas en 11 acarreos —su sexto juego de 100 o más esta temporada— mientras los Ravens (7-7) ganaron su cuarto juego consecutivo como visitantes y se colocaron a medio juego de Pittsburgh en la AFC Norte. Los Steelers reciben a Miami el lunes por la noche.

Jackson lanzó pases de touchdown en la primera mitad a Rasheen Ali y Zay Flowers y terminó ocho de 12 para 150 yardas. Fue la primera anotación en la carrera de dos años de Ali.

Cincinnati fue eliminado de la contienda por los playoffs. Burrow —quien expresó su frustración por la decepcionante temporada de los Bengals a principios de esta semana— fue interceptado dos veces mientras completaba 25 de 39 pases para 225 yardas. Ja'Marr Chase tuvo diez recepciones para 132 yardas.

Fue la primera vez que los Bengals han sido blanqueados en casa desde su apertura de 2017, que también fue contra los Ravens.

