Myles Garrett se acerca al récord de capturas con los Browns pese a lesión de cadera

Myles Garrett se encuentra cerca de un récord de la NFL a pesar de presentar molestias.

Tuvo 1,5 capturas de quarterback el domingo en la derrota de Cleveland por 31-3 en Chicago. Lleva 21,5 en el año, solo una menos que el récord de una sola temporada con tres juegos restantes.

El jugador que cumplirá 30 años el 29 de diciembre, sintió algo en su cadera izquierda, pero minimizó la importancia del problema.

“Estuve sintiendo eso durante el resto del juego, pero como dije, voy a seguir adelante porque todavía tengo algo por lo que jugar”, expresó.

Cleveland (3-11) ha perdido tres seguidos y seis de los últimos siete en general. Se acerca al final de su segunda temporada consecutiva con récord perdedor, pero Garrett cree que es importante marcar el tono para los jugadores más jóvenes del equipo.

Registró su primera captura del día cuando derribó a Caleb Williams en tercera y gol en la yarda ocho de Cleveland con aproximadamente cinco minutos y medio restantes en la primera mitad. Eso llevó a un gol de campo fallido de 35 yardas por Cairo Santos.

Williams se convirtió en el 51er quarterback que Garrett ha capturado en su carrera de nueve años.

Garrett tiene al menos una captura en ocho juegos consecutivos, el mejor registro de su carrera. La racha incluye un récord del equipo de cinco en una derrota por 32-13 en Nueva Inglaterra el 26 de octubre.

El récord de la NFL de 22,5 es compartido por el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Michael Strahan en 2001 y TJ Watt de Pittsburgh en 2021. La NFL no comenzó a contar las capturas como una estadística oficial hasta 1982.

Tiene 124 capturas en su carrera, moviéndose al puesto 21 en la lista de la NFL detrás de Dwight Freeney con 125,5.

Garrett tuvo cuatro capturas en los primeros tres juegos de esta temporada. Luego fue dejado en blanco en las derrotas ante Detroit, Pittsburgh y Minnesota.

Tuvo 13 sacks en un lapso de cuatro juegos del 26 de octubre al 23 de noviembre. La racha ardiente comenzó con su actuación contra los Patriots e incluyó cuatro capturas contra Baltimore y tres contra Las Vegas.

