Ben Shelton cumplió con su parte. Ahora necesita algo de ayuda del número uno del ranking, Alexander Zverev, para avanzar en las Finales ATP.

El finalista del Abierto de Estados Unidos conectó dos aces para salir de apuros en el desempate del primer set y venció el jueves por 7-6 (8), 7-5 al español Rafael Jódar.

Si Zverev gana un set contra Arthur Fils en el último partido del grupo, Shelton alcanzará las semifinales del evento de élite que presenta a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Zverev ya avanzó con dos victorias, mientras que Fils tiene marca de 1-1.

La única posibilidad de Fils de avanzar es venciendo a Zverev en sets corridos.

Shelton venció a Fils, su gran amigo, en su partido inaugural.

“Siempre estoy alentándolo. Si le gana a Sascha en sets corridos, voy a decir: ‘Demasiado bueno’, y me iré de vacaciones”, indicó Shelton sobre Fils. “Me encantaría llegar a las semifinales aquí por primera vez. Hoy hice mi trabajo y veamos qué pasa”.

Jódar, de 20 años, ya quedó eliminado tras perder sus tres partidos, tras haberse convertido en el hombre en clasificarse a las Finales en la misma temporada de su debut a nivel de circuito.

“Rafa es uno de los mejores talentos jóvenes que el tenis ha visto en mucho tiempo”, le dijo Shelton al público. “Estar aquí jugando en Turín en su primer año en el circuito, comenzando el año fuera del top 100, es un logro ridículo. Así que espero que todos ustedes reconozcan lo especial que es”.

Carlos Alcaraz ya avanzó desde el otro grupo.

Avance o no Shelton, haber ganado dos de sus tres partidos de grupo es una mejora considerable en comparación con el año pasado, cuando perdió los tres en su debut en las Finales.

Shelton conectó aces para salvar dos puntos de set en el desempate.

También hacia el final del primer set, un golpe de Shelton rozó la red y golpeó a Jódar en la espalda cuando estaba en la red. El español terminó en el suelo y, al levantarse, se sujetó la espalda, pero no pareció afectado a medida que avanzó el partido. Shelton le preguntó a Jódar si estaba bien y los jugadores se chocaron las manos.

En el último game del partido, Shelton resbaló y cayó hacia atrás. Pero se levantó de inmediato y sacó tres aces consecutivos para cerrarlo.

En total, Shelton sumó 14 aces contra nueve de Jódar, con el saque más rápido del estadounidense registrado en 146 mph (235 km/h).

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