Boca Juniors intentará acabar con el maleficio que lo persigue desde hace 18 años en competencias continentales cuando dispute el sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

En el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo argentino buscará convertirse en el primer club en alzar el trofeo de la Sudamericana por tercera vez, tras sus títulos de 2004 y 2005. Además, intentará poner fin a una sequía internacional que se extiende desde 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana, un año después de conquistar su sexta Copa Libertadores.

Atlético Mineiro buscará revancha tras caer en la final de 2025 contra Lanús, en lo que significó la segunda consagración consecutiva de los clubes argentinos, que lideran el historial con 11 trofeos, seis más que los brasileños.

Esta será la tercera definición seguida entre argentinos y brasileños en el torneo, y la octava en la historia del mismo.

El campeón de la Sudamericana obtendrá un cupo a la fase de grupos de la Libertadores del próximo año y disputará la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Libertadores, que se definirá el 28 de noviembre entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

También se embolsará un premio de 10 millones de dólares, mientras el subcampeón se conformará con 2,5 millones.

Así llegan los finalistas

Luego de un comienzo de año turbulento, Boca se planta en la final en su mejor momento.

Luego de ser superado en la fase de grupos de la Libertadores por Universidad Católica y Cruzeiro, el equipo de la Ribera recondujo su participación internacional en la Sudamericana, donde superó a O’Higgins en la fase de repechaje, y doblegó a Recoleta, Sao Paulo y Vasco da Gama para llegar a la final.

“Somos Boca y queremos pelear todo”, valoró el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien inició en julio su segundo ciclo al frente del popular club argentino y lo sacó de un letargo de casi cuatro años sin celebraciones.

Boca llega como flamante campeón de la liga anual de Argentina, y está ante la posibilidad de lograr otros tres trofeos para completar un póker inédito en un mismo semestre: luego de la Sudamericana, disputará la final de la Copa Argentina (ante Platense el 1 de diciembre) y se ha clasificado a la fase eliminatoria del torneo Clausura.

“Hace bastante que venimos jugando todas finales y el grupo dice presente. Tenemos un trajín físico, pero lo importante es que estemos bien de la cabeza”, remarcó Arruabarrena de cara al choque del sábado.

En sus últimas 24 presentaciones entre todas las competencias, Boca acumula 15 victorias, ocho empates y solo una derrota.

Atlético Mineiro se encuentra en una situación completamente diferente a la de su rival.

El Galo acumula siete partidos sin conocer la victoria, incluyendo cinco derrotas. En la Copa de Brasil quedó eliminado por Gremio en semifinales, y en el Brasileirao cayó hasta la séptima posición, fuera de los puestos de clasificación a la Libertadores, cuando restan apenas tres jornadas para el final del campeonato.

“Queremos ganar. Y para ganar, tenemos que ser fuertes como equipo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros”, afirmó el argentino Eduardo Domínguez, técnico del cuadro de Belo Horizonte.

La racha negativa comenzó en la Sudamericana, con la derrota por 2-0 en semifinales ante Montevideo City Torque. Sin embargo, el resultado no le impidió alcanzar la final, gracias al triunfo por 3-0 que había conseguido en el partido de ida.

Anteriormente había dejado en el camino a Bragantino y Santos.

“La presión depende de cuánto creas en lo que haces. Y nosotros creemos mucho en lo nuestro. Vamos a llegar bien, con la mentalidad puesta en ganar”, agregó Domínguez.

Las figuras

Arruabarrena ha convertido en pocos meses a Boca en el mejor equipo del fútbol argentino, con el mediocampista y capitán Leandro Paredes —campeón del mundo con la Albiceleste en 2022— como emblema, secundado por el arquero colombiano Álvaro Montero y el delantero uruguayo Miguel Merentiel, que suma 15 anotaciones en el año, incluyendo cuatro en la Sudamericana.

Paredes fue decisivo en las semifinales contra Vasco, en las que ingresó en el segundo tiempo tras recuperarse en pocos días de una lesión muscular y marcó el gol de la clasificación con un potente remate desde fuera del área.

La única incógnita del elenco azul y oro es el estado físico del centrocampista Milton Delgado, quien se recupera de un esguince de rodilla leve. Si no puede ser de la partida, sería reemplazado por Tomás Belmonte o Rodrigo Battaglia.

Atlético Mineiro confía en evocar el buen recuerdo que tiene de su último enfrentamiento con Boca, en el que se impuso por penales en la serie de octavos de final de la Libertadores en 2021, que terminó con una trifulca entre jugadores y dirigentes de ambos equipos en los vestuarios.

A pesar de su irregular presente, el Galo cuenta con varias figuras, entre las que destaca el extremo de 34 años Bernard, que conquistó la Libertadores en 2013 y registra cinco tantos en el actual torneo.

También sobresalen el mediocampista Gustavo Scarpa, clave por su técnica y buen golpeo de balón, y el exinternacional brasileño Fred, encargado de ordenar el centro del campo.

La participación de los atacantes Reinier y Alan Minda está en duda debido a sendas lesiones musculares. También es incierta la presencia del zaguero Lyanco, quien se ha perdido los dos últimos encuentros.

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