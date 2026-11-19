La campeona mundial y excampeona olímpica de maratón Peres Jepchirchir fue suspendida por tres años tras dar positivo en una prueba antidopaje por la sustancia prohibida EPO, informó la Unidad de Integridad del Atletismo en un comunicado emitido el jueves en el que anunció sanciones para tres atletas kenianos.

El director ejecutivo de la AIU, Brett Clothier, advirtió que Kenia “tiene un largo camino por recorrer” para mejorar su historial de dopaje mientras se prepara para albergar los campeonatos mundiales de atletismo.

Jepchirchir ganó el oro del maratón femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y el título mundial el año pasado. La corredora keniana de 33 años también fue poseedora del récord mundial de medio maratón.

Dio positivo por EPO en una muestra fuera de competencia recolectada el 17 de julio en Kapsabet, en el corazón de la región keniana de gran altitud conocida por las carreras de fondo, antes de su victoria en el Maratón de Sídney a finales de agosto, y fue suspendida provisionalmente el mes pasado.

Jepchirchir negó haber cometido una falta y luego aceptó la sanción

La AIU, que investiga el dopaje en el atletismo en nombre del organismo rector World Athletics, indicó que Jepchirchir inicialmente no respondió a las acusaciones y luego negó haber cometido una falta.

En una entrevista con personal de la AIU el 20 de octubre, “la atleta negó haber recibido alguna vez una inyección o haberse administrado EPO y explicó que no sabía cómo se habían producido los hallazgos analíticos adversos”, señaló el fallo de la AIU.

Siete días después, firmó un formulario en el que admitió una infracción de dos normas antidopaje y aceptó la sanción, según el fallo.

El Maratón de Sídney, que señaló que la prueba en competencia de Jepchirchir había dado negativo, informó que la también keniana Irine Cheptai será elevada a campeona femenina de 2026.

Incrementa el registro de dopaje de Kenia

Los otros dos corredores kenianos cuyas sanciones se anunciaron el jueves también son nombres de alto perfil.

Veronica Loleo, medallista de plata de medio maratón en los campeonatos mundiales de carreras en ruta de 2026, fue suspendida por tres años tras dar positivo por EPO en una prueba fuera de competencia. La AIU indicó que al principio dijo que no podía explicar el resultado y citó una inyección por una lesión, pero más tarde admitió infracciones de las normas.

Ronald Korir, que terminó cuarto en el Maratón de Berlín de 2023, recibió una suspensión de seis años después de que se detectaran anomalías en su pasaporte biológico de atleta que no pudo explicar.

La AIU analizó 20 muestras de sangre tomadas a Korir desde el 6 de mayo de 2023 hasta el 18 de agosto de 2025 e identificó anomalías. El pasaporte biológico busca rastrear los efectos del dopaje en el cuerpo, más que las propias sustancias prohibidas.

El fallo de la AIU indicó que los datos de Korir eran evidencia de dopaje en “múltiples ocasiones” y justificaban una sanción ampliada por “circunstancias agravantes”.

“Las autoridades kenianas han logrado muchos avances en la lucha contra el dopaje en los últimos cinco años, pero estos casos ponen de relieve que todavía queda un largo camino por recorrer”, manifestó Clothier en un comunicado. “El gobierno de Kenia es consciente de la situación actual y se ha comprometido a reforzar aún más la Agencia Antidopaje de Kenia y a tomar medidas para abordar las redes criminales que facilitan el dopaje”.

Estos fueron los más recientes en una larga serie de casos de dopaje que involucran a corredores de fondo de Kenia, que recientemente fue elegida sede de los campeonatos mundiales de atletismo de 2029. Será el primer país africano en albergar el evento, pero Kenia ha estado durante mucho tiempo bajo escrutinio por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento por parte de sus corredores, líderes mundiales.

La plusmarquista mundial de maratón femenino Ruth Chepng’etich fue suspendida por tres años en 2025 tras admitir un cargo relacionado con un positivo por un diurético prohibido. El ex ganador del Maratón de Nueva York Albert Korir recibió una suspensión de cinco años en marzo.

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