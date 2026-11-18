Alexander Zverev fue notificado oficialmente el miércoles de una demanda presentada por su expareja en plena disputa de las Finales ATP, el torneo que cierra la temporada del tenis masculino.

El más reciente caso legal presentado por la madre de la hija de la expareja sostiene que el número uno del ranking violó los términos de un acuerdo extrajudicial entre ambos, después de que la mujer lo acusara de agredirla.

La demanda presentada por Brenda Patea en Alemania cuestiona que Zverev, según se informó, dijera en una entrevista con el diario deportivo francés L’Equipe a principios de este año que “se ha demostrado que las acusaciones eran falsas” y que “se ha demostrado mi inocencia”.

Christian Schertz y Anna Sophie Heuchemer, los abogados de Zverev con sede en Berlín, confirmaron en un comunicado compartido con The Associated Press que el miércoles les fue notificada formalmente la demanda de Patea.

“Nuestro cliente se defenderá de la demanda”, señalaron los abogados de Zverev. “Si la declaración que se le atribuye efectivamente se hizo en la forma alegada, consideramos que se trata de una expresión de opinión permitida”, protegida por la Constitución alemana.

Indicaron que no hubo incumplimiento de ninguna obligación contractual.

El abogado de Patea, Michael Scheele, declaró a AP que la afirmación de Zverev sobre su inocencia “desencadenó una verdadera tormenta de críticas contra nuestra clienta”.

Afirmó que la reacción fue perjudicial para su negocio como influencer y que ella también sintió que se había vulnerado su honor.

“Al margen de que la afirmación de Zverev es falsa, no se le permitía hacer ninguna declaración pública en absoluto, de ninguna forma”, sostuvo. “Tanto Brenda Patea como Alexander Zverev habían acordado esto en un acuerdo”.

Patea solicita que se ordene a Zverev no repetir comentarios de ese tipo y que se le imponga una multa de hasta 250.000 euros (275.000 dólares) cada vez que lo haga.

Zverev enfrentó una acusación de causar lesiones corporales a Patea durante una discusión en Berlín en mayo de 2020. Siempre negó haber cometido alguna falta.

El caso concluyó en un tribunal de distrito en Berlín en 2024 tras el acuerdo. Zverev aceptó pagar multas al Estado y a organizaciones benéficas.

Zverev ascendió este mes a la cima del ranking por primera vez. También ganó sus dos primeros títulos de Grand Slam este año y compite esta semana en las Finales de la ATP en Turín.

El tenista alemán no ha hecho comentarios sobre la demanda.

Anteriormente negó acusaciones de abuso de otra exnovia, Olga Sharypova, quien formuló por primera vez las acusaciones en 2020 y las amplió en 2021 con un relato detallado en un artículo de Slate.com que fue retirado debido a una orden judicial preliminar emitida por un tribunal alemán. Slate dijo que respaldaba el artículo.

Las acusaciones llevaron a la ATP, el circuito profesional masculino de tenis, a investigar sus señalamientos. La investigación terminó 15 meses después, en enero de 2023, cuando la ATP indicó que había “pruebas insuficientes” para sustentar las acusaciones.

___

El periodista de The Associated Press Geir Moulson en Berlín contribuyó a este informe.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP