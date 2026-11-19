Juan Mata ha anunciado su retiro del fútbol tras una carrera que incluyó títulos de la Copa del Mundo y de la Liga de Campeones de la UEFA.

El español de 38 años, quien tuvo etapas en Manchester United y Chelsea en la Liga Premier inglesa, no había renovado con el Melbourne Victory de la A-League para la temporada actual y confirmó el miércoles el final de su carrera.

“En ocasiones, amar... es dejar ir. Gracias, fútbol”, publicó en redes sociales.

Su temporada 2025-26 en la A-League incluyó la conquista de la Medalla Johnny Warren de la liga australiana al mejor jugador.

Marcó cinco goles y repartió 13 asistencias en esa temporada antes de comprometerse a adquirir una participación accionaria en el club y asumir como presidente del comité de fútbol del Victory. Jugó también para el Western Sydney Wanderers de la A-League.

Mata ganó la Copa del Mundo con España en el Mundial realizado en 2010 en Sudáfrica, al vencer a Holanda por 1-0 en una final dirimida en tiempo extra. Marcó en la final de la Eurocopa en 2012, cuando España derrotó a Italia 4-0 en la final.

Terminó con 41 partidos internacionales y 10 goles.

Con Chelsea en 2012 ganó la Liga de Campeones en su primera temporada. Tres años después, Mata se incorporó a Manchester United, donde ganó la Copa de la FA y la Liga Europa.

Tras dejar Gran Bretaña en 2022, Mata ganó títulos de liga en Turquía con Galatasaray y en Japón con Vissel Kobe antes de terminar su carrera en Australia.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes