Seahawks y Cardinals buscan escalar en el Oeste de la NFL, la mejor división de la NFL hasta ahora

La División Oeste de la Conferencia Nacional no ha tenido mucho margen de error hasta ahora esta temporada.

Por eso, el enfrentamiento del jueves por la noche entre los Cardinals de Arizona (2-1) y los Seahawks de Seattle (2-1) se siente como un momento importante para un duelo de la Semana 4 entre rivales de división, incluso si podría ser demasiado pronto para comenzar a hablar de situaciones de victoria imperiosa.

El Oeste tiene como líderes a los 49ers de San Francisco 49ers (3-0), y los Rams de Los Ángeles (2-1) también han tenido un buen comienzo. Las nueve victorias combinadas son las más para una división hasta ahora esta temporada. Ningún otro grupo de cuatro equipos tiene más de siete.

"Entendemos que los equipos en nuestra división son buenos equipos", dijo el entrenador de los Cardinals, Jonathan Gannon. "Sé que somos un buen equipo. Tienes que ganar partidos. Ellos entienden la importancia de jugar en casa contra un oponente divisional.

"No quieres caer demasiado, pero hay mucho fútbol por jugar".

Los Seahawks han dominado la serie en los últimos años, ganando siete seguidos desde 2021. Seattle también está mejor encaminado esta temporada, ganando sus dos últimos juegos. Los Cardinals perdieron 16-15 ante los 49ers el domingo.

Aun así, los Cardinals han tenido una de las mejores defensas de la liga esta temporada. Los Seahawks lo han notado.

"Esa defensa está en racha", dijo el mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold. "Siempre presentan problemas para una ofensiva, con todas las diferentes miradas que pueden dar y lo que hacen en la parte trasera, disfrazando coberturas".

Problemas de carrera de Seattle

Sólo tres equipos han promediado menos yardas por acarreo que los Seahawks esta temporada, ya que han corrido para más de 100 yardas en un juego solo una vez. Eso ocurrió en una victoria 31-17 contra los Steelers de Pittsburgh, que han permitido la sexta mayor cantidad de yardas por carrera esta temporada.

Los Seahawks han compensado los problemas de carrera siendo eficientes en el juego aéreo. Darnold ha completado el 70,3% de sus pases, lo que lo coloca en el sexto mejor lugar de la liga, y sólo ha sido capturado tres veces.

El coordinador ofensivo Klint Kubiak ha estado satisfecho con el juego de Darnold, pero el juego terrestre es una preocupación.

"Hay margen de mejora al igual que en muchos aspectos de nuestra ofensiva", dijo Kubiak. "Podemos entrenar mejor allí, podemos jugar mejor allí y es algo en lo que nuestros muchachos están poniendo un gran énfasis".

Vacío sin Conner

Los Cardinals recibieron malas noticias esta semana cuando se enteraron de que el corredor James Conner se perderá el resto de la temporada por una lesión en el pie sufrida contra los 49ers el domingo.

El quarterback Kyler Murray reconoció que es una baja muy fuerte.

"Su sentido del juego, su liderazgo, su presencia en el grupo y en el vestuario — sí, realmente no puedes reemplazar eso de verdad", dijo Murray.

Conner era un líder en el vestuario pero también muy productivo en el campo. Había corrido para más de 1.000 yardas en cada una de las dos últimas temporadas. En su ausencia, el jugador de segundo año Trey Benson tendrá un papel más importante.

Frente sólido de los Seahawks

Se esperaba que la defensa de Seattle fuera una fortaleza en el segundo año bajo el entrenador en jefe Mike Macdonald, y eso ha demostrado ser el caso, especialmente cuando se trata de detener la carrera. Los oponentes de los Seahawks han promediado sólo 3,2 yardas por intento, lo que es la tercera mejor marca en la liga.

"Todos poseen su papel. Creo que eso es lo número uno", dijo el coordinador defensivo Aden Durde. "Cuando juegas una defensa contra la carrera, es un juego sucio".

Los Seahawks también han tenido varios contribuyentes destacados presionando al mariscal de campo. El tackle defensivo Byron Murphy II, una selección de primera ronda de 2024, ya ha establecido un récord personal con dos capturas y media, y otros nueve jugadores han tenido al menos una tacleada para pérdida.

