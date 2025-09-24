El club israelí Maccabi empata 0-0 con PAOK en Grecia entre fuerte presencia policial y protestas

El club israelí Maccabi Tel Aviv empató 0-0 con PAOK al debutar el miércoles en la Liga Europa en medio de una fuerte presencia policial y protestas en Salónica.

Al Maccabi le anularon un gol en la primera mitad por posición adelantada. Ambos equipos desperdiciaron varias buenas ocasiones para marcar.

Los aficionados del PAOK abuchearon al Maccabi al inicio, ondearon banderas palestinas y desplegaron una gran pancarta cerca del campo en la primera mitad que decía "Muestra a Israel la tarjeta roja".

En el otro encuentro disputado temprano, el equipo danés Midtjylland venció 2-0 al Sturm Graz de Austria.

El autogol de Oliver Christensen, el arquero de Sturm, tras un saque de esquina fue el primer tanto de la fase de liga. Ousane Diao anotó el segundo cerca del final.

Problemas en Niza

Más de 100 seguidores de la Roma fueron arrestados en Niza antes de un partido entre los dos equipos.

Una violenta refriega se produjo la noche del martes, lanzándose proyectiles a los agentes de policía. Los aficionados del Niza supuestamente provocaron a sus homólogos de la Roma coreando “la Lazio es lo único que existe en Roma”. La Lazio es el acérrimo rival de la Roma en la capital italiana.

Se informó que los dos grupos de aficionados nunca llegaron a entrar en contacto ya que no pudieron romper los cordones policiales.

Más tarde, Nottingham Forest regresa a la competición europea después de tres décadas con una visita a España para enfrentar al Real Betis.

El equipo de la Liga Premier League alcanzó los cuartos de final de la Copa UEFA, el predecesor de la actual competición de segundo nivel, en la temporada 1995-96 y no ha vuelto desde entonces.

El Forest busca su primera victoria bajo el nuevo entrenador Ange Postecoglou después de cosechar dos derrotas y un empate desde que el ex técnico de Tottenham asumió tras el despido de Nuno Espírito Santo.

Postecoglou fue despedido por Tottenham en junio a pesar de conquistar la Liga Europa, el primer trofeo de los Spurs en 17 años, después de su su peor campaña en la Premier, hundidos en la 17ma plaza.

La Liga Europa utiliza el mismo formato de liga de 36 equipos que la Liga de Campeones. Los equipos enfrentan a ocho oponentes diferentes durante la fase de liga.

