Atléticos vencen 5-1 a Astros, que caen de zona de playoffs

AP Noticias
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 01:31 EDT
ASTROS-ATLÉTICOS
ASTROS-ATLÉTICOS (AP)

Los decaídos Astros de Houston cayeron de la posición que otorga el acceso a playoffs, al conseguir sólo tres hits contra Jeffrey Springs y tres relevistas de los Atléticos, quienes se impusieron el martes por 5-1. Houston (84-73) ha perdido cuatro encuentros consecutivos. Los Astros cayeron cuatro juegos detrás de Seattle, líder de la División Oeste de la Liga Americana, y un juego detrás de Detroit en la pugna por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

Springs (11-11) trabajó cinco entradas, permitiendo una carrera con tres hits y dos bases por bolas. Tyler Ferguson, Justin Sterner y Michael Kelly se combinaron para lanzar cuatro entradas de relevo sin hits.

Jacob Wilson bateó de 2-2 con una impulsada y anotó dos veces por los Atléticos.

El abridor dominicano de los Astros, Cristian Javier (2-4), permitió cuatro carreras —tres limpias— en cuatro entradas y dos tercios.

Nick Kurtz conectó un doble para iniciar la primera entrada y anotó cuando Brent Rooker se embasó por un error de fildeo de Javier con dos outs.

Relacionados

Wilson disparó un doble y anotó con un sencillo del boricua Darell Hernaiz cuando había dos outs en la cuarta entrada.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-0. El boricua Carlos Correa de 2-0. El mexicano Isaac Paredes de 4-0. Los dominicanos Yainer Díaz de 4-1, Jesús Sánchez de 1-0. El hondureño Mauricio Dubón de 2-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Hernaiz de 3-1 con una remolcada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

