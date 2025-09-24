Perdomo conecta sencillo y mantiene a D-backs en lucha comodín venciendo 5-4 a Dodgers

El dominicano Geraldo Perdomo conectó un sencillo ganador con dos outs en la novena entrada y los Diamondbacks de Arizona se recuperaron de un déficit temprano de cuatro carreras para vencer el martes por la noche 5-4 a los Dodgers de Los Ángeles, manteniéndose en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

Los D-backs están a un juego detrás de los Mets de Nueva York por el último comodín de la Liga Nacional, empatados con los Rojos de Cincinnati.

El venezolano Jorge Barrosa empató el juego antes en la novena con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo profundo.

Los Dodgers ahora están solo uno 1/2 juegos por delante de los Padres de San Diego por el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional.

El dominicano Teoscar Hernández tuvo una noche de tres carreras impulsadas.

Shohei Ohtani tuvo su tercera apertura consecutiva sin permitir carreras, dominando con ocho ponches. Permitió cinco hits, todos sencillos.

El derecho de Arizona, Brandon Pfaadt, permitió tres carreras en seis entradas. Ryan Thompson (3-2) obtuvo la victoria con una novena entrada sin permitir carreras.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 4-1. El venezolano Ildemaro Vargas de 3-1 con dos anotadas. El mexicoamericano Alek Thomas de 2-2.

