Scherzer deja el juego 3 de la Serie Mundial sin discutir y bullpen de Azulejos pierde la ventaja

Max Scherzer no discutió esta vez.

John Schneider señaló al bullpen de Toronto antes de cruzar la línea de foul camino al montículo y el pelotero de 41 años asintió en señal de acuerdo cuando su manager llegó.

Scherzer dejó el juego tres de la Serie Mundial el lunes con una ventaja de 4-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles después de cuatro entradas y un tercio, convirtiéndose en el abridor más viejo de la Serie desde Jamie Moyer, quien tenía 45 años en 2008.

Aun así, Scherzer parecía decepcionado consigo mismo por permitir el sencillo de apertura del puetorriqueño Kiké Hernández en la quinta. Después de que los Dodgers empataron la pizarra contra el relevista Mason Fluharty, Scherzer gritó, aparentemente a sí mismo, en el dugout de Toronto.

Podría tener otra oportunidad de enfrentar a los Dodgers: Scherzer está programado para abrir un posible juego siete el sábado.

Ganador de tres premios Cy Young, el llamado Mad Max hizo honor a su apodo cuando le pidió entre groserías a Schneider que lo dejara en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle el 16 de octubre, cuando el manager visitó el montículo con dos outs y un corredor en la quinta entrada.

Scherzer ponchó al mexico-cubano Randy Arozarena y consiguió dos outs en la sexta, consiguiendo su primera victoria de postemporada desde el juego inaugural de la Serie Mundial de 2019 de Washington contra Houston.

"Voy a tratar de evitar cualquier visita al montículo con Max mañana", dijo Schneider con una sonrisa el domingo.

Scherzer estaba de vuelta en el Dodger Stadium, donde el ocho veces All-Star pasó la temporada 2021 con Los Ángeles. Decepcionó a los fanáticos de los Dodgers en ese entonces cuando fue descartado del juego seis de la NLCS contra Atlanta debido a fatiga en el brazo, y Los Ángeles fue eliminado.

Convirtiéndose en el primer lanzador en subir al montículo para cuatro equipos diferentes en la Serie Mundial, Scherzer estaba muy motivado. Promedió 94,8 mph con 37 rectas de cuatro costuras, el más alto desde el 19 de septiembre de 2022, cuando lanzó seis entradas perfectas para los Mets de Nueva York para vencer a Milwaukee, su victoria número 200.

Hernández estaba en una racha de 1 de 16 cuando conectó un sencillo al comenzar la quinta con una recta de 1-2 en la parte superior de la zona de strike.

Scherzer retiró al cubano Andy Pages con un elevado, trayendo al bate a Shohei Ohtani, quien había conectado un doble al inicio del juego y un jonrón en solitario en la tercera con una recta en cuenta completa. Schneider hizo una señal al bullpen antes de siquiera llegar a la línea de foul, y al acercarse al montículo, Scherzer asintió en señal de comprensión.

Ohtani conectó un doble al campo opuesto contra Fluharty y anotó con un sencillo de dos outs de Freddie Freeman, empatando el marcador 4-4.

Scherzer permitió tres carreras y cinco hits con tres ponches y una base por bolas, también permitiendo un jonrón en solitario al dominicano Teoscar Hernández con un slider colgado al comenzar la segunda.

