Ohtani batea dos jonrones y empata récord con cuatro extrabases en el Juego 3 de la Serie Mundial

Shohei Ohtani conectó dos jonrones y empató un récord de las Grandes Ligas de 119 años con cuatro extrabases en el tercer juego de la Serie Mundial el lunes por la noche, ofreciendo otro espectáculo histórico de postemporada en el Dodger Stadium.

Ohtani comenzó el tercer juego con un doble de regla al jardín derecho. Luego siguió con un jonrón solitario al jardín derecho en la tercera entrada contra el abridor de Toronto, Max Scherzer, y añadió un doble productor en la quinta contra el relevista Mason Fluharty durante el rally de empate de los Dodgers.

Ohtani luego conectó un cuadrangular solitario de empate contra Seranthony Domínguez con un out en el séptimo episodio. Fue su sexto jonrón en los últimos cuatro juegos de los Dodgers, y empató los ocho vuelacercas de Corey Seager en 2020 como la mayor cantidad conectada por un jugador de los Dodgers en una sola postemporada. Está a dos de igualar el récord del mexico-cubano Randy Arozarena de jonrones en una postemporada.

Solo otro jugador en la historia del béisbol tuvo cuatro extrabases en un juego de la Serie Mundial: Frank Isbell bateó cuatro dobles para los Medias Blancas de Chicago en el quinto juego en 1906 contra los Cachorros de Chicago.

Ohtani está programado para lanzar en el cuarto juego el martes por la noche.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes