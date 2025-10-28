Spurs tienen marca de 4-0 por primera vez desde el 2017 con triunfo 121-103 ante Raptors
Victor Wembanyama tuvo 24 puntos y 15 rebotes, y los Spurs de San Antonio se mantienen invictos tras la victoria del lunes 121-103 sobre los Raptors de Toronto.
San Antonio tiene un récord de 4-0 por primera vez desde 2017.
Stephon Castle añadió 22 unidades y Harrison Barnes tuvo 18 para San Antonio, que la temporada pasada tuvo que esperar hasta el siete de noviembe para conseguir su cuarta victoria.
Toronto perdió su tercer partido consecutivo después de ganar el primero de la campaña.
R.J. Barrett tuvo 25 puntos, Collin Murray-Boyles añadió 19 e Immanuel Quickley tuvo 15 para los Raptors.
Wembanyama, quien fue nombrado jugador de la semana de la Conferencia Oeste horas antes, continuó deslumbrando a los espectadores. Se dirigió al aro superando a Jakob Poeltl, hizo un giro de 360 grados para evitar a un Scottie Barnes que cargaba y puso el balón en el cristal para una bandeja en la primera mitad.
Wembanyama terminó atinando siete de ocho en tiros de campo y diez de diez en tiros libres.
Barrett anotó diez puntos en el tercer cuarto después de protestar una falta de Julian Champagnie en un intento de bandeja bloqueado en el primer minuto de la segunda mitad.
La clavada de Barrett tras un robo en el cuarto periodo redujo la ventaja de San Antonio a 101-93 con 7:55 restantes, pero Toronto no pudo acercarse más.
