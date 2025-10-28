Thunder resiste furiosa remontada de Mavericks y gana 101-94 para ponerse 4-0 en la temporada

Isaiah Hartenstein anotó 16 puntos y descolgó 12 rebotes —además de que marcó los únicos dos tiros de campo de Oklahoma City en los últimos 8:28— mientras el Thunder resistió una furiosa remontada de Dallas para vencer 101-94 a los Mavericks el lunes por la noche y mejorar a 4-0 en la campaña.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 23 unidades para liderar a los campeones defensores de la NBA. Chet Holmgren sumó 18 tantos, 11 rebotes y cuatro bloqueos.

Anthony Davis tuvo 26 puntos y 11 rebotes para los Mavericks (1-3), jugando su cuarto partido consecutivo en casa para abrir la temporada.

Oklahoma City lideraba 93-74 antes de que Dallas montara una racha de 13-0, hasta que un tip-in de Hartenstein le dio al Thunder una ventaja de 95-89 con 2:52 por jugar. Los Mavericks se acercaron a un punto con un tiro de D’Angelo Russell con 54 segundos restantes, y Hartenstein respondió con una bandeja con la mano izquierda con 33 segundos por jugar.

Gilgeous-Alexander encestó dos tiros libres con 21,3 segundos restantes, y Holmgren añadió dos más con 3,3 segundos restantes.

Cooper Flagg de Dallas, la primera selección del draft del verano pasado, tuvo su juego de menor puntuación con dos puntos en uno de nueve tiros después de sufrir una aparente lesión en su hombro izquierdo durante la primera posesión del juego. Flagg sostuvo su hombro no dominante varias veces durante la primera mitad y lo tenía vendado cuando estaba fuera del juego en la segunda.

Gilgeous-Alexander llegó al juego liderando la NBA con un promedio de 40,0 puntos, superado por un récord personal de 55 en una victoria en doble tiempo extra en Indiana el jueves pasado.

