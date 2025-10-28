Kévin Denkey anota en su primer partido de playoffs de la MLS y Cincinnati vence 1-0 al Crew

Kévin Denkey anotó en su primer partido de playoffs de la MLS para darle a Cincinnati una victoria de 1-0 sobre el Columbus Crew el lunes por la noche, comenzando así una serie de tres juegos.

Cincinnati, que está en los playoffs por cuarta temporada consecutiva, jugará el segundo juego en Columbus el domingo.

Denkey anotó a los 78 minutos. Ender Echenique envió un centro frente a la portería que fue desviado en el poste trasero por Alvas Powell. Denkey controló el balón suelto frente a la red y lo envió por encima del portero de Columbus, Patrick Schulte.

Nueve de los 16 goles de Denkey esta temporada han sido decisivos para ganar partidos.

Roman Celentano realizó tres paradas para lograr el arco en cero para Cincinnati.

Schulte hizo una gran parada al disparo de Brenner en el último minuto de la primera mitad para mantener el marcador en cero.

