Pelosi interviene tras la detención de una estrella de las Grandes Ligas por parte de autoridades migratorias

La estrella de los San Francisco Giants, Jung Hoo Lee, fue detenida por autoridades migratorias, lo que llevó a la congresista Nancy Pelosi —demócrata por California y expresidenta de la Cámara de Representantes— a intervenir.

El jardinero de 27 años fue retenido el miércoles por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, tras olvidar documentación en Corea del Sur, según informaron desde la oficina de Pelosi.

“Estamos en contacto con los Giants, representantes del Congreso y autoridades federales para resolver el caso del señor Lee lo antes posible”, señaló Pelosi en un comunicado difundido por diversos medios.

Posteriormente, Lee fue liberado, según informaron los San Francisco Giants, tras enfrentar “un breve inconveniente” de viaje en el aeropuerto de LAX debido a un problema con la documentación.

“El caso fue resuelto con rapidez por las autoridades, y el jugador ya cuenta con autorización para seguir su viaje. Valoramos el profesionalismo de todos los involucrados”, señaló un vocero del equipo.

El representante de Jung Hoo Lee, Scott Boras, declaró al San Francisco Chronicle que “no se trató de nada político ni algo por el estilo”.

Las detenciones realizadas por agentes federales se han vuelto un tema sensible en el contexto de las políticas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump.

Lee llegó al aeropuerto de LAX con anticipación a su participación en el FanFest de los Giants, previsto para este sábado en San Ramón. La gira, que incluye varias paradas en el norte de California, permite a los fanáticos encontrarse con jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Lee, de ascendencia surcoreana, nació en Nagoya, Japón, mientras su padre, la leyenda del béisbol coreano Jong Beom Lee, jugaba para los Chunichi Dragons, según indica su perfil en la MLB. En su conferencia de presentación, se definió como el “Nieto del viento”, un guiño directo a su padre, apodado el “Hijo del viento”.

Lee tuvo su debut en las Grandes Ligas en marzo de 2024, tras una trayectoria de siete temporadas con los Kiwoom Heroes de Corea. En diciembre de 2023, firmó un contrato de seis años con los Giants por 113 millones de dólares, según reportó ESPN con base en fuentes anónimas.

Los Giants comenzarán los entrenamientos de primavera para la temporada 2026 en Scottsdale, Arizona, a principios de febrero.

Traducción de Leticia Zampedri